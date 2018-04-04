"Канело" официально отказался от второго боя с GGG

Второй бой между Геннадием Головкиным и Саулем "Канело" Альваресом, запланированный на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца. Об этом было объявлено на специальной пресс-конференции, которую устроила промоутерская компания Golden Boy, передает корреспондент Vesti.kz.
"Мне грустно. Я чувствую себя бессильным из-за того, что этот бой не может быть сделан сейчас. Мне нечего скрывать. Я хочу быть откровенен. Я действительно потрясен тем, что случилось. Мне жаль, что у людей появились сомнения в моей честности. Я всегда был чистым бойцом. С этого момента я буду принимать повышенные меры предосторожности, чтобы эта ситуация больше не повторилась. Я хочу принести извинения HBO, моим личным спонсорам и спонсорам этого боя, журналистам и всем тем, кто участвовал в продвижении этого боя. Особенно хочу извиниться перед всеми фанатами. Я уважаю бокс, и я - чистый боец", - заявил мексиканец.
При этом "Канело" не исключил встречу с казахстанским чемпионом на ринге в ближайшем будущем. Он сказал, что надеется провести следующий бой в августе или сентябре этого года. По его словам, он хочет во второй раз в карьере встретиться с Головкиным, когда его оправдают по допинговому делу.
Ранее в двух допинг-пробах мексиканца были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена через зараженное мясо.
В марте "Канело" сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила его. Слушание по его делу состоится 18 апреля - ему грозит годичная дисквалификация.
Сам Головкин в своем Twitter написал, что в любом случае выступит 5 мая. "Я буду защищать свои титулы в Лас-Вегасе. Официальное объявление - скоро", - говорится в сообщении.
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