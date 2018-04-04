Торговая война: Пекин подготовил ответ на действия США

Власти Китая заявили о готовности дать зеркальный ответ на действия США после публикации Вашингтоном списка из 1,3 тысячи китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства коммерции Китая.



"Основываясь на законе КНР "О внешней торговле", мы подготовим равные принятым США меры по масштабу и силе воздействия, эти меры будут объявлены в ближайшее время", - приводит текст заявления РИА Новости.



В Пекине подчеркнули, что "уверены в себе и имеют все возможности для ответа на любые протекционистские меры США в торговой сфере". Китайские власти неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.



Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. В списке числятся автомобили, включая электромобили, мотоциклы, локомотивы, суда и катера, станки и иные промышленные автоматы, телекоммуникационное оборудование, запчасти для целого ряда отраслей, включая авиационную, медицинские и научные приборы, огнестрельное оружие, а также большое количество продукции из стали и других металлов.



Таким образом Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.



США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли.



Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Вашингтон своими мерами в торговой сфере игнорирует интересы бизнеса и потребителей США и Китая, это наносит ущерб всей глобальной экономике.



"США не обратили внимание на взаимовыгодную природу торгово-экономических отношений США и Китая в последние 40 лет, проигнорировали призывы деловых кругов и интересы потребителей двух стран, эти меры не принесут пользы ни национальным интересам США, ни нацинтересам Китая, более того, они нанесут вред интересам всей глобальной экономики", - сказал дипломат.



По словам постпреда Китая при ВТО Чжан Сянчэна, его страна призывает всех членов ВТО совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США.



"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы