1,3 миллиона долларов, выведенные по "Хоргосскому делу", найдены в Швейцарии

Генеральная прокуратура РК установила "замороженными" более 1,3 миллиона долларов в швейцарском банке "Rothschild Bank Zurich". Деньги принадлежат подозреваемому в пособничестве по "Хоргоскому делу", передает Today.kz со ссылкой на сообщение ведомства.



"Как стало известно, деньги принадлежат Абдралиеву М., который с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по "Хоргоскому делу" Жакаеву Т., Абдрахманову И. и Курманалиеву Б.", - говорится в сообщении.



Прокурором было возбуждено ходатайство перед судом о конфискации денег, находящихся в швейцарском банке. 29 марта Алмалинский районный суд Алматы удовлетворил его.



"В рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО "КТ "ТАТ Кредит" изъяты 762 тысяч долларов и 915 тысяч тенге, принадлежащие Абдралиеву М. Для конфискации этих денежных средств, прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд. Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более 2,1 миллиона долларов", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.



В надзорном органе отметили, что в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с 2018 года имущество, полученное незаконным путем, может быть конфисковано до вынесения приговора.