«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Апреля
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.37 KZT
  • €1 = 394.25 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

1,3 миллиона долларов, выведенные по "Хоргосскому делу", найдены в Швейцарии

Просмотров:323 Опубликовано: Сегодня, 09:48
1,3 миллиона долларов, выведенные по "Хоргосскому делу", найдены в Швейцарии
Фото: today.kz
Генеральная прокуратура РК установила "замороженными" более 1,3 миллиона долларов в швейцарском банке "Rothschild Bank Zurich". Деньги принадлежат подозреваемому в пособничестве по "Хоргоскому делу", передает Today.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

"Как стало известно, деньги принадлежат Абдралиеву М., который с 2012 года находится в международном розыске. Он подозревается в пособничестве в легализации денежных средств за рубежом членам преступного сообщества по "Хоргоскому делу" Жакаеву Т., Абдрахманову И. и Курманалиеву Б.", - говорится в сообщении.

Прокурором было возбуждено ходатайство перед судом о конфискации денег, находящихся в швейцарском банке. 29 марта Алмалинский районный суд Алматы удовлетворил его.

"В рамках досудебного расследования по данному уголовному делу при обыске офиса ТОО "КТ "ТАТ Кредит" изъяты 762 тысяч долларов и 915 тысяч тенге, принадлежащие Абдралиеву М. Для конфискации этих денежных средств, прокуратурой также направлено соответствующее ходатайство в суд. Таким образом, по инициативе органов прокуратуры приняты меры к конфискации в доход государства средства в размере более 2,1 миллиона долларов", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

В надзорном органе отметили, что в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, согласно которым с 2018 года имущество, полученное незаконным путем, может быть конфисковано до вынесения приговора.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мимоза (Посетители) Сегодня, 10:13
Так неожиданно lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 09:58
Развели воров и коррупцию,теперь есть чем заняться.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика