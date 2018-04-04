Водители стали больше платить за страховку в Казахстане

Страховщики сообщают, что казахстанцы стали гораздо бережнее относиться к своим автомобилям. За год объемы обязательного страхования выросли на 33 процента, добровольного – на 26, передает Today.kz со ссылкой на Ranking.kz.



Объем собранных премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности (ОГПО) владельцев автотраснпорта после прошлогоднего спада на 0,7 процента в 2018 году возобновил рост. Увеличение составило 32,8 процента (за январь-февраль 2018 года – 9,6 миллиарда тенге).

Страховые выплаты по ОГПО автовладельцев, наоборот, в 2017 году выросли на 14 процентов, а в 2018 году – сократились на 6,5 процента, до 3,9 миллиарда тенге.



По объему добровольного имущественного страхования автотранспорта (КАСКО) годовой рост составил 25,9 процента – 2,9 триллиона тенге (годом ранее было сокращение на 14,5 процента).



Выплаты по страхованию за январь-февраль уменьшаются в секторе второй год подряд, в 2017 году – на 8 процентов, а в 2018 году – на 10,7 процента, до одного триллиона тенгне.



Лидером по собранным премиям за январь-февраль 2018 года по ОГПО является "Коммеск-Омiр" – более 1,3 миллиарда тенге, рост за год – сразу в 3,7 раза. Доля компании на рынке выросла с 5,1 до 14,1 процента. Объем страховых выплат составил 317,7 миллиона тенге.



На втором месте оказалась "Евразия" с 1,3 миллиарда тенге, сбор вырос за год в 2,1 раза, а доля увеличилась с 8,6 до 13,8 процента. Объем страховых выплат составил 508,7 миллиона тенге.



"Бронза" среди страховщиков досталась компании "Номад Иншуранс". У нее объем премий составил 1,2 миллиарда тенге, за год они выросли на 48,6 процента. Сейчас "Номад Иншуранс" занимается 12,4 процента рынка, прежний показатель равнялся 11,1. Эта компания выплатила автовладельцам 283,9 миллиона тенге.



КАСКО, в отличие от ОГПО автовладельцев, является добровольным имущественным страхованием автотранспорта, информируют аналитики Ranking.kz, и предназначено для возмещения убытков при повреждении или угоне застрахованного автомобиля.