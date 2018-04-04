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Утверждены новые правила регистрации доменов в Казнете

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 11:27
Утверждены новые правила регистрации доменов в Казнете
Иллюстрация ©Tengrinews.kz
Правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета утверждены приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности от 13 марта 2018 года, передает Tengrinews.kz.

Для регистрации доменного имени необходимо предоставить регистратору заявку по специальной форме с достоверной и полной информацией в электронном или бумажном виде.

Регистратор в течение трех рабочих дней с момента получения заявки от регистранта проводит проверку на достоверность и полноту указанной в заявке информации, доступность для регистрации доменного имени, соответствие домена стандартам Интернета, отсутствие запрашиваемого доменного имени в перечне зарезервированных доменных имен, отсутствие решения суда о запрете на использование регистрируемого доменного имени, отсутствия в содержании запрашиваемого доменного имени информации, запрещенной законами страны.

Пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета приостанавливается при:

1) выявлении недостоверных сведений о регистранте, указанных в заявке поданной регистрантом для регистрации доменного имени;

2) выявлении на интернет-ресурсе вредоносного программного обеспечения, создающего угрозу безопасному использованию Интернета;

3) наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении использования доменного имени;

4) не устранении регистрантом инцидента информационной безопасности, о котором поступило оповещение от уполномоченного органа, либо от Службы реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы КНБ РК.

К зарезервированным доменным именам второго уровня и последующих уровней относятся доменные имена:

1) EDU.KZ - предназначенные для регистрации доменных имен третьего уровня для организаций резидентов Республики Казахстан, осуществляющих образовательную деятельность;

2) GOV.KZ - предназначенные для регистрации доменных имен третьего уровня для государственных органов Республики Казахстан;

3) MIL.KZ - предназначенные для регистрации доменных имен третьего уровня для органов Министерства обороны Республики Казахстан.
Источник: Tengrinews.kz
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