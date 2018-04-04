Утверждены новые правила регистрации доменов в Казнете

Правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета утверждены приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности от 13 марта 2018 года, передает Tengrinews.kz.



Для регистрации доменного имени необходимо предоставить регистратору заявку по специальной форме с достоверной и полной информацией в электронном или бумажном виде.



Регистратор в течение трех рабочих дней с момента получения заявки от регистранта проводит проверку на достоверность и полноту указанной в заявке информации, доступность для регистрации доменного имени, соответствие домена стандартам Интернета, отсутствие запрашиваемого доменного имени в перечне зарезервированных доменных имен, отсутствие решения суда о запрете на использование регистрируемого доменного имени, отсутствия в содержании запрашиваемого доменного имени информации, запрещенной законами страны.



Пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета приостанавливается при:



1) выявлении недостоверных сведений о регистранте, указанных в заявке поданной регистрантом для регистрации доменного имени;



2) выявлении на интернет-ресурсе вредоносного программного обеспечения, создающего угрозу безопасному использованию Интернета;



3) наличии вступившего в законную силу решения суда о приостановлении использования доменного имени;



4) не устранении регистрантом инцидента информационной безопасности, о котором поступило оповещение от уполномоченного органа, либо от Службы реагирования на компьютерные инциденты Государственной технической службы КНБ РК.



К зарезервированным доменным именам второго уровня и последующих уровней относятся доменные имена:



1) EDU.KZ - предназначенные для регистрации доменных имен третьего уровня для организаций резидентов Республики Казахстан, осуществляющих образовательную деятельность;



2) GOV.KZ - предназначенные для регистрации доменных имен третьего уровня для государственных органов Республики Казахстан;



3) MIL.KZ - предназначенные для регистрации доменных имен третьего уровня для органов Министерства обороны Республики Казахстан.