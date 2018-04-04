"Проблема раздута" - вице-министр труда об утечке кадров из Казахстана

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев рассказал, как в Казахстане намерены бороться с утечкой кадров за рубеж, передает корреспондент Tengrinews.kz."Я скажу, что эта проблема раздута (...). На самом деле не такое большое количество тех, кто выезжает из страны. В основном, это северные регионы, в первую очередь, это в Российскую Федерацию, приграничные регионы. Учитывая, что мы сейчас находимся на пространстве Евразийского Союза, у нас в любом случае перетоки кадров будут происходить. Там, где будут платить выше заработную плату, туда люди и будут ехать", - сказал Нуржан Альтаев, отвечая на вопросы журналистов.Альтаев считает, что созданная в стране электронная биржа труда позволит сократить количество выбывающих."Из южных регионов из сельских местностей люди еду в крупные города: в Шымкент, Алматы, это объективно. Там лучше условия. В северных регионах это либо Астана, либо Россия. Первый вопрос, который стоит перед населением - рабочие места. Куда трудоустроиться и какая там заработная плата. Вы, например, хотите узнать, где какие есть рабочие места, какая там заработная плата, а информации нет. Почему мы создали электронную биржу труда? Чтобы был ресурс, куда можно зайти и увидеть вакансии по всем Казахстану. Я думаю, что посредством таких вещей мы будем стараться, чтобы как можно меньше людей уезжало" - отметил вице-министр.Ранее сообщалось, что в 2017 году из Казахстана выбыло 37 704 человека, при этом 35 680 человек из них - граждане РК. Из общего количества выбывших уехало в Россию 87 процентов, или 32 875 человек. Также люди уезжали в Германию - 2 960 человек, Беларусь - 288 человек, США - 284 человека и Израиль - 127 человек.