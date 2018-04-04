Отказ от термина "оралман": Решение примет специальная комиссия

Вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев рассказал о работе специальной комиссии, которая должна принять решение об отказе от термина "оралман", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Да, предложения по термину "оралман" высказывают и депутаты, и население. Сейчас проводится анализ. В некоторых странах оралманов называют соотечественниками, в других используют иные термины. По итогам анализа мы примем решение. Рассматривается термин "соотечественник" и другие термины. Сейчас работу ведет специальная комиссия. Как только будет принято решение, мы сообщим. За годы независимости более одного миллиона оралманов переехали в Казахстан. Если я не ошибаюсь, больше всего их приехало из Узбекистана. В 2017 году, если не ошибаюсь, 18 605 оралманов вернулись на родину", - сказал Альтаев на пресс-конференции, где обсуждался законопроект по изменению в законодательстве в сфере занятости и миграции.



Вице-министр также сообщил, что в Казахстане планируется решить вопрос одиноких оралманов.



"Вносятся также уточняющие поправки, направленные на охват мерами господдержки и включение в региональную квоту не только переселенцев, оралманов и членов их семей, но и отдельно переселенцев. У нас была коллизия в законодательстве, мы прописывали, что квоты выделяются на семьи оралманов. Сейчас все чаще поступают заявки, когда переселиться хочет, скажем так, одинокий оралман, который не имеет семьи. Мы в этом законопроекте эту коллизию убираем, теперь есть возможность не только для семьи, мы в квоту включаем и одиноких переселенцев", - сообщил Альтаев.