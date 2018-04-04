Почему в Казахстане нет раздельных контейнеров для сортировки мусора

По какой причине в Казахстане не устанавливают контейнеры для разного типа мусора (металл, пластик, бумага), рассказали в министерстве энергетики. Информацию озвучила директор департамента управления отходов ведомства Бизара Досмакова, передает корреспондент Today.kz.



По словам специалиста, в развитых европейских странах к сортировке отходов шли 50-60 лет. Другое отличие этих государств от Казахстана заключается в том, что там объем мусора в десятки раз больше, чем у нас.



"Думаю, что в Казахстане мы тоже к этому придем. Есть разница в логистике: у них густонаселенные страны, территория небольшая, транспортировка маленькая. У нас же в Казахстане расстояния очень большие, и больше (средств – Прим. автора) уйдет на услугу транспортировки, нежели на саму переработку", – пояснила она.

Сейчас, согласно законодательству, мусор закапывают, и это, по информации Досмаковой, значительно дешевле переработки.



При этом спикер подчеркнула, что не все страны Европы перерабатывают мусор, некоторые – просто его сжигают, тем самым получая электроэнергию. И в итоге существовавшая долгое время практика скоро может стать устаревшей.



"Мы сейчас проводим работы по установке не пяти контейнеров. Для нас важно разделить на два контейнера – мокрый и сухой мусор. Мокрый – это пищевые отходы, сухой – пластик, бумага, стекло. Это более рентабельно", – сообщила она.



Эксперт также напомнила, что с 1 декабря 2019 года захоронение пластика, полиэтилена, бумаги, картона и других видов отходов будет запрещено.

Другой участник пресс-конференции – вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев – считает также, что казахстанцы сами не совсем готовы сортировать свой мусор.



"Культура нашего отношения к мусору, к сожалению, на не очень высоком уровне. Люди привыкли, что мусор выносили в ведрах и в общую корзину бросали, включая и отходы, которые экологически опасны", – пояснил он.



При этом он отметил, что работу по внедрению сортировки мусора приходится начинать "практически с азов".



Ранее Досмакова также сообщила о том, что в стране лишь мусорный полигон, расположенный в Астане, соответствует санитарно-экологическим нормам.