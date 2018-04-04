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Почему в Казахстане нет раздельных контейнеров для сортировки мусора

Просмотров:203 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Почему в Казахстане нет раздельных контейнеров для сортировки мусора
Иллюстративное фото
По какой причине в Казахстане не устанавливают контейнеры для разного типа мусора (металл, пластик, бумага), рассказали в министерстве энергетики. Информацию озвучила директор департамента управления отходов ведомства Бизара Досмакова, передает корреспондент Today.kz.

По словам специалиста, в развитых европейских странах к сортировке отходов шли 50-60 лет. Другое отличие этих государств от Казахстана заключается в том, что там объем мусора в десятки раз больше, чем у нас.

"Думаю, что в Казахстане мы тоже к этому придем. Есть разница в логистике: у них густонаселенные страны, территория небольшая, транспортировка маленькая. У нас же в Казахстане расстояния очень большие, и больше (средств – Прим. автора) уйдет на услугу транспортировки, нежели на саму переработку", – пояснила она.
Сейчас, согласно законодательству, мусор закапывают, и это, по информации Досмаковой, значительно дешевле переработки.

При этом спикер подчеркнула, что не все страны Европы перерабатывают мусор, некоторые – просто его сжигают, тем самым получая электроэнергию. И в итоге существовавшая долгое время практика скоро может стать устаревшей.

"Мы сейчас проводим работы по установке не пяти контейнеров. Для нас важно разделить на два контейнера – мокрый и сухой мусор. Мокрый – это пищевые отходы, сухой – пластик, бумага, стекло. Это более рентабельно", – сообщила она.

Эксперт также напомнила, что с 1 декабря 2019 года захоронение пластика, полиэтилена, бумаги, картона и других видов отходов будет запрещено.
Другой участник пресс-конференции – вице-министр энергетики РК Бакытжан Джаксалиев – считает также, что казахстанцы сами не совсем готовы сортировать свой мусор.

"Культура нашего отношения к мусору, к сожалению, на не очень высоком уровне. Люди привыкли, что мусор выносили в ведрах и в общую корзину бросали, включая и отходы, которые экологически опасны", – пояснил он.

При этом он отметил, что работу по внедрению сортировки мусора приходится начинать "практически с азов".

Ранее Досмакова также сообщила о том, что в стране лишь мусорный полигон, расположенный в Астане, соответствует санитарно-экологическим нормам.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Feniks (Посетители) Сегодня, 15:19
По словам специалиста, в развитых европейских странах к сортировке отходов шли 50-60 лет.---Вот и надо идти. Но на это Казахстану понадобится 200 лет. Денег нет, чтобы запустить этот проект.

При этом спикер подчеркнула, что не все страны Европы перерабатывают мусор, некоторые – просто его сжигают, тем самым получая электроэнергию. И в итоге существовавшая долгое время практика скоро может стать устаревшей.---- Не совсем так. С 1 января 2018 года, когда Китай отказался от переработки некоторых отходов то стало невыгодно, в некоторых случаях, сортировать мусор. В Европе опять стало дешевле сжигать мусор и превращать его в энергию. Поэтому практика стала актуальной, а спикер комментирующий, отстал от жизни.
 
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  • Bamb00k
  • Jax
 Satuk (Посетители) Сегодня, 14:52
Почему в Казахстане нет раздельных контейнеров для сортировки мусора
Потому что у нас всё ещё продолжают мусор бросать с балконов вниз и оставлять его тухнут возле дверей в подъезде,очень низкий уровень культуры у нас ниже среднего.
 
 

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