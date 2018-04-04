На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей для детей"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На востоке Москвы загорелся торговый центр "Персей для детей", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.
Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров. Инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.
Трагедия в Кемерово
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.
После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.
В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.
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