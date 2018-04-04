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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей для детей"

Просмотров:410 Опубликовано: Сегодня, 15:25
На востоке Москвы загорелся ТЦ "Персей для детей"
© Фото : @BombilaMSK
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На востоке Москвы загорелся торговый центр "Персей для детей", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице", — сказал собеседник агентства.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.
Инцидент произошел на фоне массовых проверок крупных торговых центров после трагедии в Кемерово.





Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

После первых следственных мероприятий выяснилось, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник.

В ходе расследования трагедии арестованы семь человек.

В отставку ушел глава Кузбасса Аман Тулеев.
Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 5 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 16:47
Цитата: Satuk
Вполне возможен намеренный поджог

Не пиши глупости.

Глупости - это везде и во всем видеть происки недругов. Хотя причина большинства бед банально в коррупции, лени и русском авось.
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 16:43
Краснов,
В окно гляньте! Ничего не наблюдаете? Дна не видно?
 
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  • RRR
  • dadobermann
 Satuk (Посетители) Сегодня, 16:35
Краснов,
Не пиши глупости.
 
-1
  • RRR
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  • dadobermann
 Краснов (Посетители) Сегодня, 16:33
Цитата: Satuk
Неужели тенденция?

Естественно. И это только начало конца, все "самое интересное" еще впереди. Но зато #Крымнаш и #Обамачмо. Увы, дно давно пробито навылет.
 
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  • tag_92
 Satuk (Посетители) Сегодня, 16:22
Неужели тенденция?

Вероятность тех или иных событий развиваться в данном направлении. Вполне возможен намеренный поджог.
 
 

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