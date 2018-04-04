Пожар в московском торговом центре: погиб человек, пострадали пожарные

АСТАНА, 4 апр — Sputnik. При пожаре в детском торговом центре "Персей" в Москве погиб один человек — сотрудник торгового центра, пишет РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС России.



В настоящее время в центре "Персей" открытый огонь потушен. Пожарные принимают меры, чтобы не допустить повторного возгорания.



По информации телеграм-канала Mash, при тушении пострадали трое пожарных.



"У двоих из них тепловой удар, — слишком близко подошли к огню. Еще один случайно надышался дымом", − пишет Mash.



По данным канала, в больницу везут пострадавшую женщину, о состоянии которой пока неизвестно.



В российском Кемерово 25 марта загорелся торгово-развлекательный центр "Зимняя Вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Огонь унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.



Эта трагедия заставила власти и общественность как в России, так и в Казахстане задуматься об улучшении пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.