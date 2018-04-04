Рекордное число южан планируют трудоустроить на севере Казахстана

АСТАНА, 4 апр — Sputnik. Количество людей в южных регионах страны, желающих трудоустроится на севере, с каждым годом растет, и в 2018-м может стать самым рекордным, сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев.



"Надо сказать, что планы в этом году по переселению увеличиваются. Потому что количество заявивших о желании трудоустроиться на севере растет. Этот год будет, условно говоря, рекордным. Планируем около 9 тысяч человек переселить с южных регионов на север", — сказал Альтаев на брифинге в Астане.



Он добавил, что есть четкое понимание, куда эти люди трудоустроятся, так как в северных регионах республики есть вакантные места по их специальностям.



"Вы знаете, что в северных регионах очень большая проблема со специалистами, с рабочими руками. Потому что из северных областей большой отток идет в Астану или в некоторые регионы России", — сказал вице-министр.



Он заверил, что количество вернувшихся переселенцев с севера на юг очень мало, так как большая часть осталась со своими семьями и не планирует переезжать.



Ранее министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова сообщила, что в прошлом году 19 человек, переехавших ранее с юга на север, вернулись обратно. Среди причин был назван неподходящий климат, который влиял на их здоровье.