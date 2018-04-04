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Профессиям будущего будут обучать в Казахстане

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 18:06
Профессиям будущего будут обучать в Казахстане
Иллюстративное фото. Shutterstock.com
На казахстанском рынке труда появятся новые профессии: будущее поколение "физиков" и "лириков" обучится по современным учебным программам.

Основой для новых программ технического и профессионального образования (ТиПО) станут профессиональные стандарты, разработанные в рамках проекта "Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест".

Перечень образовательных программ включает разные отраслевые направления - информационные технологии, радиотехнику и связь, химическое производство, энергетику, строительство, дошкольное воспитание и обучение. Список программ представлен и согласован с Министерством образования и науки РК.

Классификатор специальностей ТиПО пополнили технические профессии. Это закономерно - технологии меняются каждые три года, а каждые пять лет они полностью замещаются. В этой связи на рынке уже появились новые профессии, на основе которых в классификатор ТиПО внесены новые специальности. Вскоре в Казахстане официально появятся, например, специалисты по поддержке программного обеспечения, техники по системам мобильной связи, техники по телекоммуникационным системам для межмашинных технологий ("М2М"), техники сметных расчетов и техники-проектировщики интеллектуальных систем управления инфраструктурой жилых и общественных зданий.

Образовательные программы разрабатываются согласно руководству, одобренному Министерством образования и науки РК. Разработано руководство международной консалтинговой компанией, которая оказывает успешное содействие в поиске устойчивых решений экономических, социальных и институциональных проблем в развивающихся странах.

Единое руководство для вузов и колледжей поможет интегрировать уровни ТиПО и высшего образования. Благодаря этому при получении высшего образования станет возможным принять в зачет результаты, полученные ранее в рамках обучения по программам технического и профессионального образования. В документе прописана четкая схема взаимосвязи профстандартов и образовательных программ, структурирован процесс от первого шага до оценки качества образования.

Разработкой программ занимается пул обученных в рамках проекта экспертов. Участие в этой работе также принимают представители учебных заведений, отраслевых объединений работодателей и предприятий. Результатом этой скрупулезной и методичной работы станут актуализированные программы ТиПО, на основе которых учебные заведения смогут готовить специалистов с набором компетенций и навыков, полностью отвечающих требованиям рынка.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:30
Shopan mamandygy ne boldy sonda?
 
 

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