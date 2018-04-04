Казахстанцы жалуются на медленный мобильный Интернет и лишние списания - МИК

Абоненты мобильной связи в основном жалуются регулятору на низкую скорость Интернета и неправомерное списание денег. Об этом сообщили, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, в Министерстве информации и коммуникаций РК. С начала 2018 года в ведомство поступило 40 обращений.



"Значительная часть жалоб абонентов касается качества функционирования сетей связи (низкая скорость мобильного Интернета, низкое качество передаваемой речи). Также поступают обращения касательно суммы выставленного счета, в том числе тарифной политики операторов связи. Обращения абонентов касательно неправомерного списания денег со счетов перенаправляются министерством операторам связи для получения дополнительной информации, проверки правильности начисления суммы к оплате, запроса детализации. После установления факта неправомерного списания денег к оператору применяются меры административного воздействия, предусмотренные законодательством РК", - сообщили в МИК РК в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.



В МИК РК отметили, что немалое количество жалоб касательно сотовой связи поступает в блог министра. При этом конкретных операторов в ведомстве не назвали.



"Кроме того, министерство считает, что освещение в средствах массовой информации статистики жалоб на работу всех мобильных операторов, в том числе статистики по привлеченным к ответственности операторам, может быть воспринято операторами связи как антиконкурентные действия со стороны уполномоченного органа", - заключили в МИК РК.



В Комитете по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, отвечая на запрос Tengrinews.kz, сообщили, что в 2017 году оштрафовали Beeline Казахстан за низкую стоимость Интернета в Костанайской области, а в 2018 году проводят расследование по факту законности рекламного ролика с автопробкой объединенной компании Altel и Tele2 по жалобе Beeline и Kcell.



"С начала 2018 года в комитет жалобы о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, связанные с работой операторов мобильной связи и провайдеров, не поступали", - сообщили в ведомстве.