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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Блокировка только в самом крайнем случае - Абаев о Telegram

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 17:53
Блокировка только в самом крайнем случае - Абаев о Telegram
Фото ©REUTERS
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев рассказал, что руководство мессенджера Telegram предпринимает "шаги навстречу" при решении вопроса о блокировке групп организации ДВК, признанной экстремистской, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В соответствии с решением суда мы обязаны принимать меры. Мы сделали уведомление им и сейчас видим, что, в принципе, шаги навстречу нам предпринимаются. Блокировка будет только в самом крайнем случае, то есть если откажутся содействовать, не будут идти нам навстречу, если у нас не будет контакта по этому поводу, объяснений и так далее", - прокомментировал министр сообщения о возможной блокировке мессенджера на территории страны.

Напомним, власти Казахстана могут ограничить работу Telegram на территории страны, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного общественного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

В середине марта Есильский районный суд Астаны признал незарегистрированное движение ДВК экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Казахстана. Организацию возглавляет беглый банкир Мухтар Аблязов.

В Генпрокуратуре Казахстана заявили, что целями Аблязова являются свержение и захват власти. Для этого он продолжает противоправную деятельность за рубежом, в частности, активно призывает казахстанцев вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 19:29
Magan baribir, jauyp tastai berin
 
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  • nadiuna
  • Satuk
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 18:03
А "крайний случай" это что? Государственный переворот? Закрывать надо этот пиндосовкий гадюшник, а не ждать когда уже будет поздно. Все страны, которые заигрывали с ними, кончили очень плохо.
 
 

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