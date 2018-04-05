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Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США

Просмотров:164 Опубликовано: Сегодня, 08:09
Китай введет пошлины на 106 видов товаров из США
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Китай заявил о готовности принять симметричные меры в отношении США после публикации американской стороной обширного списка товаров из КНР, которые планируют обложить сбором. Об этом сообщает «Синьхуа».

Список американских изделий, которых могут коснуться 25-процентные пошлины, был опубликован 4 апреля. В него вошли 106 наименований импортируемых из США товаров 14 категорий. В частности, в него включили соевые бобы, автомобили, воздушные суда и продукцию химпромышленности, сообщили в Минфине Китая. Объем импорта этих товаров в Китай оценивается в 50 млрд долларов, пишет lenta.ru.
США опубликовали список попадающих под пошлины товаров из КНР

Китайские власти отметили, что дата вступления в силу решения о тарифах будет зависеть от того, когда американское правительство введет свои пошлины на китайские товары.

Решение было принято после публикации Вашингтоном 3 апреля списка из 1,3 тыс. китайских экспортных товаров на сумму 50 млрд долларов, для которых планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Меры, в частности, коснутся таких сфер, как информационные и коммуникационные технологии, робототехника, машино- и судостроение, разработка и производство железнодорожного оборудования, фармацевтические препараты. Как отмечает Bloomberg, под тарифы попадают, например, огнеметы, кассетные плееры, слуховые аппараты и фетальная бычья сыворотка.

Американские власти назвали свое решение ответом на недобросовестную торговую практику, к которой, по их мнению, прибегает Китай.

Президент США Дональд Трамп в начале марта подписал указ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Меры вступили в силу в ночь на 23 марта, по ряду стран окончательное решение ожидается к 1 мая. Американский лидер 22 марта подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая». Китай со своей стороны 2 апреля ввел пошлины в размере до 25 процентов на почти 130 американских импортных товаров.
Источник: КАПИТАЛ
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