Канцлер Австрии объяснил отказ высылать российских дипломатов

Вена отказалась высылать российских дипломатов, поскольку является приверженцем идеи сохранения хороших отношений с Россией. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала Puls 4, передает РИА Новости.



«Треть стран ЕС не стала высылать россиян, и мы в их числе. Я вместе с министром иностранных дел принял решение не делать этого, потому что мы традиционно поддерживаем хорошие отношения с Россией, являемся нейтральной страной и выступаем штаб-квартирой для многих международных организаций, таких как ООН или ОБСЕ», — заявил он.



28 марта министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала, что посол Великобритании многократно выражал Вене протест из-за отказа высылать российских дипломатов. По ее словам, глава британской дипмиссии пытался заставить австрийские власти «принять конкретные меры».



26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Австралия, Украина, Канада и более десятка стран ЕС.



Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.