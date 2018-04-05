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Сын судьи сбил человека насмерть и попал под амнистию

Просмотров:420 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Сын судьи сбил человека насмерть и попал под амнистию
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Амаль Валимов, сын судьи Алматинского областного суда Гульнар Валимовой, сбил насмерть человека и попал под амнистию. Об этом стало известно после обращения читателя Tengrinews.kz в редакцию.

"Факт дорожно-транспортного происшествия имел место 13 октября 2016 года в селе Бактыбай Ескельдинского района, где водитель автомашины Lexus RX-350 Амаль Валимов (водительское удостоверение категории "В", выданное 02 июля 2011 года), следуя по улице Конаева, допустил наезд на пешехода Ш. Нысанбаева, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пешеход скончался на месте ДТП", - сообщили в ДВД Алматинской области, отвечая на запрос редакции.

По факту наезда на пешехода Ескельдинским РОВД было начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сообщается, что факт аварии "был включен в оперативную сводку с отражением в полном объеме всех сведений, направленных в виде специального сообщения в МВД РК".

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Ш. Нысанбаева наступила в результате полученных "тяжких" телесных повреждений. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию, водитель Амаль Валимов на момент совершения ДТП был "трезв". Также по результатам экспертиз установлено, что указанная автомашина находилась в технически исправном состоянии. По делу проведен ряд других судебных экспертиз, согласно которым Амаль Валимов признан подозреваемым, в отношении него определена квалификация деяния в совершении им преступления", - отмечается в ответе ДВД Алматинской области.

В полиции отметили, что Амаль Валимов попал под амнистию.

"11 мая 2017 года согласно статье 2 закона РК "Об амнистии" (лица, освобождаемые от наказания), принятого 14 декабря 2016 года в связи 25-летием Независимости Республики Казахстан, уголовное дело было прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 35 УПК РК", - сказано в ответе.

В полиции добавили, что Амаль Валимов работал с 23 июля 2011 года в органах внутренних дел.

"Также сообщаем, что 2 июля 2017 года Валимов, работавший ранее следователем УВД Талдыкоргана в звании лейтенанта полиции, уволен из органов внутренних дел в связи с привлечением его к уголовной ответственности. Отмечаем, что на момент происшествия он, действительно, находился на амбулаторном лечении", - сказали в ДВД Алматинской области.

В полиции сообщили, что по факту ДТП в ведомство не поступали какие-либо заявления и, соответственно, не проводилось служебное расследование.

"Согласно Положению о Национальном бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе), утвержденному приказом председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК от 13 октября 2016 года № 6, данный вопрос не входит в компетенцию Нацбюро. Согласно статье 5 закона РК "О прокуратуре", прокуратура осуществляет высший надзор за законностью деятельности правоохранительных органов в сфере досудебного расследования", - сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz и перенаправили обращение редакции в Генеральную прокуратуру РК.

В Комиссии по судейской этике филиала Союза судей Верховного суда РК в ответе на официальный запрос редакции подтвердили, что в Верховный суд поступило анонимное обращение.

"24 января 2018 года в Верховный суд поступило анонимное обращение о совершении сыном судьи Валимовой ДТП со смертельным исходом, которое направлено в Комиссию по судейской этике Алматинского областного филиала Союза судей Республики Казахстан. Согласно подпункту 1 статьи 5 закона "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц" о том, что анонимное обращение не подлежит рассмотрению, Комиссией по судейской этике проверка не проводилась. Теперь с подобным обращением обратились вы. Согласно пункту 3.1 Положения о Комиссии по судейской этике филиала Союза судей комиссии рассматривают письма, жалобы, заявления, обращения граждан и юридических лиц о нарушениях Кодекса судейской этики. В этой связи ваше обращение направлено для рассмотрения в Комиссию по судейской этике Алматинского областного филиала Союза судей Республики Казахстан. О результатах рассмотрения вам будет сообщено дополнительно. В соответствии правилами названного положения в отношении судьей местных судов проверка проводится Комиссией по судейской этике областного суда", - сообщается в ответе Комиссии по судейской этике филиала Союза судей Верховного суда РК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:15
Jurginshinin ozi kinali!
 
 

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