Чиновников Казахстана хотят ограничить в праве скрывать информацию

Казахстанских чиновников хотят ограничить в праве скрывать информацию и относить ее к служебной. Об этом в ответе на депутатский запрос Артура Платонова сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Today.kz.



Депутат Мажилиса Парламента РК и журналист Артур Платонов сообщил, что сейчас "любую информацию можно отнести к информации ограниченного распространения по приказу руководителя госоргана". Это происходит из-за размытости критериев, которые определяют, какие сведения являются внутренними, а какие – общедоступными.



По словам парламентария, необходимо разработать новые "Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней", а также назначить центральный госорган, который будет проверять "обоснованность ограничения доступа населения к информации".

Глава казахстанского правительства, отвечая депутату, пояснил, что предложение рассматривается, а результаты будут известны во втором полугодии 2018 года, когда мажилисмены уже сами смогут принять участие в корректировке правил.



"Вопрос пересмотра правил требует взвешенного подхода с учетом обеспечения информационной безопасности сведений, связанных с интересами государства", — пояснил он.



По словам Сагинтаева, критерии отнесения информации к служебной должны соответствовать стандартам стран ОЭСР.

Премьер также сообщил, что пока нет ответственного органа, который бы решал, что чиновникам можно раскрывать населению, а что — нет.



"Учитывая, что рабочим органом комиссии является МИК РК, сейчас прорабатывается вопрос о наделении министерства соответствующей компетенцией в сфере мониторинга и анализа соблюдения законодательства о доступе к информации", — добавил он.



При этом казахстанское правительство, по словам Сагинтаева, должно продолжить работу по обеспечению принципов открытости и транспарентности госорганов, а также расширять вовлечение гражданского общества в принятии государственных решений.