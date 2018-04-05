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Чиновников Казахстана хотят ограничить в праве скрывать информацию

Просмотров:117 Опубликовано: Сегодня, 12:12
Чиновников Казахстана хотят ограничить в праве скрывать информацию
Фото: ©Арман Мухатов
Казахстанских чиновников хотят ограничить в праве скрывать информацию и относить ее к служебной. Об этом в ответе на депутатский запрос Артура Платонова сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент Today.kz.

Депутат Мажилиса Парламента РК и журналист Артур Платонов сообщил, что сейчас "любую информацию можно отнести к информации ограниченного распространения по приказу руководителя госоргана". Это происходит из-за размытости критериев, которые определяют, какие сведения являются внутренними, а какие – общедоступными.

По словам парламентария, необходимо разработать новые "Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней", а также назначить центральный госорган, который будет проверять "обоснованность ограничения доступа населения к информации".
Глава казахстанского правительства, отвечая депутату, пояснил, что предложение рассматривается, а результаты будут известны во втором полугодии 2018 года, когда мажилисмены уже сами смогут принять участие в корректировке правил.

"Вопрос пересмотра правил требует взвешенного подхода с учетом обеспечения информационной безопасности сведений, связанных с интересами государства", — пояснил он.

По словам Сагинтаева, критерии отнесения информации к служебной должны соответствовать стандартам стран ОЭСР.
Премьер также сообщил, что пока нет ответственного органа, который бы решал, что чиновникам можно раскрывать населению, а что — нет.

"Учитывая, что рабочим органом комиссии является МИК РК, сейчас прорабатывается вопрос о наделении министерства соответствующей компетенцией в сфере мониторинга и анализа соблюдения законодательства о доступе к информации", — добавил он.

При этом казахстанское правительство, по словам Сагинтаева, должно продолжить работу по обеспечению принципов открытости и транспарентности госорганов, а также расширять вовлечение гражданского общества в принятии государственных решений.
Источник: today.kz
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