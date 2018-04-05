Женщине оторвало ногу в лифте в Актобе, она погибла

Женщина в Актобе погибла, после того, как ей оторвало ногу в лифте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Инцидент произошел в доме №19 в 12-м микрорайоне города 4 апреля 2018 года.



Сообщается, что женщина зашла в лифт вместе с 3-летним ребенком. По словам медиков, она не успела полностью войти в кабину лифта. Нога осталась за его пределами, и лифт резко поехал вниз.



"Женщина села в лифт, с ребенком, 3 года. Каким-то образом нога оказалась вне лифта. Захлопнулась дверь, и лифт резко поехал. Произошла травматическая ампутация ноги. Получены травмы несовместимые с жизнь", -рассказал заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Дастан Неталиева.



По словам врача, с ребенком все нормально, он жив и здоров.



"Ребенок, с ним все нормально. Спасатели приехали, вытащили его", - добавила Дастан Неталиева.