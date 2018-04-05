«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 05 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.88 KZT
  • €1 = 392.65 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обращение семьи Ержана Татишева появилось в СМИ

Просмотров:64 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Обращение семьи Ержана Татишева появилось в СМИ
Фото: voxpopuli.kz
Семья Ержана Татишева сделала обращение в СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz. Текст заявления опубликован на портале Forbes.kz. Приводим обращение полностью.

Справедливость, которая победила время

Ержан живет в наших сердцах. Сегодня, когда приговор уже вступил в силу, а преступники признали свою вину, мы хотим сказать спасибо людям, которые, также как мы, верили в правосудие, и поддерживали нас в этой борьбе. Эта борьба длилась 14 лет, и справедливость победила даже время.

Нам было тяжело. Нам было тяжело и больно, когда чудовищные преступления прятали за могуществом и деньгами, скрывали за политикой. Но всегда находились люди, которые, так же, как мы, верили в силу закона и бились за правду. И возмездие свершилось в рамках честного расследования и открытого, справедливого судебного процесса.

Никто не сможет уйти от наказания за свои злодеяния. Сегодня, спустя много лет, мы знаем и верим, что все лица, причастные к преступлениям против Ержана, будут наказаны. Без исключения. Эта вера не вернет нам нашего сына, брата, мужа и отца, но чувство справедливости дает нам силы жить с болью утраты.

Мы хотим обратиться ко всем людям, которые сегодня ищут правосудия. Не останавливайтесь. Добивайтесь. Боритесь за справедливость даже тогда, когда никто не будет в нее верить.

Это - единственное, за что стоит бороться.

16 марта 2018 года бизнесмен Муратхан Токмади был осужден на десять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье "Убийство". Приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.

Муратхан Токмади ранее в интервью телеканалу КТК признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем" (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.

Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади. Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали "несчастным случаем".
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика