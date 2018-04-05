Обращение семьи Ержана Татишева появилось в СМИ

Семья Ержана Татишева сделала обращение в СМИ, передает корреспондент Tengrinews.kz. Текст заявления опубликован на портале Forbes.kz. Приводим обращение полностью.



Справедливость, которая победила время



Ержан живет в наших сердцах. Сегодня, когда приговор уже вступил в силу, а преступники признали свою вину, мы хотим сказать спасибо людям, которые, также как мы, верили в правосудие, и поддерживали нас в этой борьбе. Эта борьба длилась 14 лет, и справедливость победила даже время.



Нам было тяжело. Нам было тяжело и больно, когда чудовищные преступления прятали за могуществом и деньгами, скрывали за политикой. Но всегда находились люди, которые, так же, как мы, верили в силу закона и бились за правду. И возмездие свершилось в рамках честного расследования и открытого, справедливого судебного процесса.



Никто не сможет уйти от наказания за свои злодеяния. Сегодня, спустя много лет, мы знаем и верим, что все лица, причастные к преступлениям против Ержана, будут наказаны. Без исключения. Эта вера не вернет нам нашего сына, брата, мужа и отца, но чувство справедливости дает нам силы жить с болью утраты.



Мы хотим обратиться ко всем людям, которые сегодня ищут правосудия. Не останавливайтесь. Добивайтесь. Боритесь за справедливость даже тогда, когда никто не будет в нее верить.



Это - единственное, за что стоит бороться.



16 марта 2018 года бизнесмен Муратхан Токмади был осужден на десять лет и шесть месяцев лишения свободы по статье "Убийство". Приговор вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.



Муратхан Токмади ранее в интервью телеканалу КТК признался в убийстве банкира Ержана Татишева. Он заявил, что убийство бывшего главы "Банка ТуранАлем" (нынешний БТА Банк) заказал Мухтар Аблязов.



Банкир Ержан Татишев погиб 19 декабря 2004 года на охоте в районе станции Отар. За рулем Toyota Land Cruiser он преследовал хищников по степи. Догнав их, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом Муратхану Токмади. Согласно выводам экспертов, в это время внедорожник неожиданно наехал на кочку, и ружье самопроизвольно выстрелило. Пуля попала банкиру прямо в голову. Татишев получил огнестрельное ранение в правую сторону затылочной части головы. Пуля прошла навылет через левый глаз. Тогда это назвали "несчастным случаем".