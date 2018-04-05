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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акишев не видит рисков для тенге

Просмотров:248 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Акишев не видит рисков для тенге
Фото ©REUTERS
Курс тенге в настоящий момент не подвержен высоким рискам со стороны нефтяного рынка, заявил в интервью РИА Новости председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.

"Сейчас курс стабилен. Оснований, что курс может значительно измениться, нет. Но мы зависим от ценовой конъюнктуры и понимаем, что если цены на нефть резко снизятся и продолжительное время будут находиться на низких значениях, курс тенге отреагирует. Думаю, так же отреагирует и курс рубля", - заявил он.

"Однако сейчас мы не наблюдаем крупных рисков для нефтяного рынка. Оценивая все консенсус-прогнозы и ситуацию спроса и предложения на этом рынке, мы полагаем, что действующие цены объективно отражают экономическую реальность, и здесь не заложен пузырь, который вот-вот должен лопнуть. Соответственно, мы не видим высоких рисков для нашей валюты", - добавил Акишев.

По словам главы Нацбанка, курс тенге сейчас недооценен и имеет потенциал к укреплению.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 16:35
Так, намек поняли, все готовимся к очередному скачку инфляции. Как только нас начинают успокаивать, есть повод насторожиться....
 
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  • Satuk
 mer (Посетители) Сегодня, 15:24
Гипнотизирует как удав,настойчиво причём.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 14:43
Вот вам оптимист номер три. uhmylka
 
 

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