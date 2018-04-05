Акишев не видит рисков для тенге

Курс тенге в настоящий момент не подвержен высоким рискам со стороны нефтяного рынка, заявил в интервью РИА Новости председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев.
"Сейчас курс стабилен. Оснований, что курс может значительно измениться, нет. Но мы зависим от ценовой конъюнктуры и понимаем, что если цены на нефть резко снизятся и продолжительное время будут находиться на низких значениях, курс тенге отреагирует. Думаю, так же отреагирует и курс рубля", - заявил он.
"Однако сейчас мы не наблюдаем крупных рисков для нефтяного рынка. Оценивая все консенсус-прогнозы и ситуацию спроса и предложения на этом рынке, мы полагаем, что действующие цены объективно отражают экономическую реальность, и здесь не заложен пузырь, который вот-вот должен лопнуть. Соответственно, мы не видим высоких рисков для нашей валюты", - добавил Акишев.
По словам главы Нацбанка, курс тенге сейчас недооценен и имеет потенциал к укреплению.
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