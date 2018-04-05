Казахстанская армия слабее ангольской и тайваньской. Не хватает людей и флота

По данным Global Fire Power, Казахстан занимает 55 место в списке мировых военных держав. Вооруженные силы республики имеют в своем арсенале хорошую артиллерию и практически неуязвимы для флота противника. Однако малое население Казахстана не оставляет даже теоретических шансов на масштабную мобилизацию.



При составлении рейтинга Global Fire Power учитывает множество факторов, среди которых мощь отдельных родов войск, численность военнослужащих, протяженность границ и даже запасы нефти и доступность рабочей силы.



При этом простого количества недостаточно: учитывается потенциальный баланс огневой мощи.



Ряд факторов, важных на практике, составители рейтинга, наоборот, сознательно игнорируют.



Например, наличие ядерного оружия и способности армейского руководства не учитываются. Хотя страны НАТО получают небольшой бонус «за теоретическое распределение ресурсов».



На первый взгляд итоговый рейтинг выглядит несколько странно. Если к лидерам вопросов нет (самая сильная армия у США, за которой расположились Россия и Китай), то высокие места некоторых стран у непосвященных могут вызвать удивление.



Например, вооруженные силы Египта являются десятыми по силе в мире, Вьетнама — 16-ми, Тайваня – 18-ми. С другой стороны, армия экономически развитой Финляндии расположилась на 56 месте, ОАЭ – на 60-м, Катара – на 91-м, Новой Зеландии – на 102-м.



Казахстан занимает 55 место среди 133 стран, расположившись между Австрией и Марокко с одной страны и Финляндией с Бангладеш — с другой.



При этом по военной мощи республика уступает некоторым странам постсоветского пространства: Узбекистан занимает 48 место, Беларусь – 49, Украина – 30.



Чтобы стать военной державой, не хватает людей…



По данным Global Fire Power, в Казахстане проживает около 8,5 млн мужчин, 6,44 млн из которых способны при необходимости нести боевую службу. Это немного – по потенциальной численности войск республика занимает 58 место в мире.



При этом лиц призывного возраста в Казахстане 250 тыс. – это лишь 69 место в мире.



Если говорить о профессиональных военных, тут республика на мировом фоне также выглядит середняком. Численность действующих войск, по оценке составителей рейтинга, составляет 74,5 тыс. человек – это 54 место в мире (между Аргентиной и Румынией). Воинский резерв куда скромнее – 32 тыс. человек и 69 место (между Канадой и Кувейтом).



При этом Global Fire Power отмечает, что размер населения страны может играть определяющую роль в ходе реальных боевых действий. Это не только мобилизация дополнительных сил, но и более активная и производительная работа в тылу. Поэтому Китай и Индия, население которых давно перевалило за 1 млрд человек, имеют при прочих равных условиях больше шансов на победу.



… и флота



По силе ВВС Казахстан занимает 41 место в мире (на строчку ниже Чили, но на позицию выше Украины). При этом мощность истребителей оценена на 23 место рейтинга, а атакующих самолетов – на 20-е.



Но транспортная авиация Казахстана не столь сильна – 53-е место в мире; есть проблемы и с тренировочными самолетами – 74-е место. Что касается вертолетов, ВВС республики обладают неплохой мощью атакующих единиц (38 место), однако общая сила относительно невелика – 54 место.



По мощи танковых войск Global Fire Power поместил Казахстан на 49-е место. По мощи тяжелых танков ВС РК на 44 месте, самоходной артиллерии – на 23, буксируемой артиллерии – на 18, реактивных установок – на 12-ом.



С флотом у Казахстана по географическим причинам проблемы, а потому республика занимает лишь 88 место в мире.



По данным Global Fire Power, в распоряжении ВМФ РК есть лишь патрульные катера.



Топлива в избытке



С чем у Казахстана проблем быть не должно, так это с топливом. По крайней мере так считают эксперты, которые в своем выводе апеллируют простой математикой.



По их данным, по уровню добычи нефти республика занимает 15 место в мире, по ее расходу — 47-е, в результате чего уровня запасов достаточно для того, чтобы расположиться на 12-ом месте. Да и резервов для их пополнения чисто математически более чем достаточно.



Что касается логистики, составители рейтинга отмечают слабость торгового флота (76 место), подразумевая его малочисленность и небольшое количество портов и терминалов (53 место).



Не может Казахстан похвастать и развитой системой дорог (45 место) и обилием аэропортов (56 место).



Но есть и плюсы – протяженность и пропускная способность железных дорог Казахстана на 18 месте в мире.



На стороне Казахстана и география. Республика теоретически практически неуязвима для атак с моря из-за малого количества водных границ (104 место, меньше только у Боснии и Герцеговины).



Зато по протяженности сухопутных границ Казахстан располагается на 5 месте, что с точки зрения составителей рейтинга достаточно плохо: держать под постоянным контролем большие участки гораздо труднее.



Кроме того, Казахстан не относится к числу стран, которые тратят огромные средства на оборону.



Бюджет ВС РК, по данным Global Fire Power, составляет 2,4 млрд долларов.



По этому показателю республика занимает лишь 59 место в мире, расположившись между Суданом и Мьянмой.