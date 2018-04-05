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Д. Акишев: Мы хотим запретить покупку и продажу криптовалют

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Д. Акишев: Мы хотим запретить покупку и продажу криптовалют
Фото : towave.ru
Национальный банк РК консервативно относится к вопросу регулирования криптовалют и подготовил соответствующий законопроект, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев в интервью РИА Новости.

«… Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствуя только жесткие ограничения. То есть мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж в этом сегменте и любые виды майнинга. На наш взгляд, здесь все-таки очень много вопросов и проблем», - сказал Д.Акишев.

При этом он отметил, что главный упор делается на защиту прав потребителей, а также минимизацию рисков, связанных с национальным рынком.

«Наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном пространстве. Поэтому как минимум мы должны купировать этот риск для национальной валюты, - сказал глава Нацбанка. - Третий большой проблемный вопрос, на который нет сейчас ответа, — противодействие отмыванию доходов. Криптовалюты — идеальный инструмент для отмывания денег и для ухода от налогообложения».

По его словам, государственные органы РК эту позицию поддержали и уже готовы поправки в законодательство, которые должны привести к ужесточению в этой сфере.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Satuk
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:55
Мы будем первые во всем мире, кто запретит крипту.
И как запретит? На бумажке?
Толку то от этих запретов, как пользовались, покупали, продавали - так и будут, как майнили - так и будут.
Запрещатели назапрещали все вокруг )
Как индейцы в древние времена, тыкали копьями во все, что вызывало подозрение
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 17:49
Д. Акишев: Мы хотим запретить покупку и продажу криптовалют
 Что позвольте спросить ещё хотите запретить? question
 
 

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