Д. Акишев: Мы хотим запретить покупку и продажу криптовалют

Национальный банк РК консервативно относится к вопросу регулирования криптовалют и подготовил соответствующий законопроект, сообщает Zakon.kz. Об этом сообщил глава финрегулятора Данияр Акишев в интервью РИА Новости.
«… Национальный банк очень консервативно относится к этому вопросу, приветствуя только жесткие ограничения. То есть мы хотим запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, мы хотим запретить деятельность бирж в этом сегменте и любые виды майнинга. На наш взгляд, здесь все-таки очень много вопросов и проблем», - сказал Д.Акишев.
При этом он отметил, что главный упор делается на защиту прав потребителей, а также минимизацию рисков, связанных с национальным рынком.
«Наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном пространстве. Поэтому как минимум мы должны купировать этот риск для национальной валюты, - сказал глава Нацбанка. - Третий большой проблемный вопрос, на который нет сейчас ответа, — противодействие отмыванию доходов. Криптовалюты — идеальный инструмент для отмывания денег и для ухода от налогообложения».
По его словам, государственные органы РК эту позицию поддержали и уже готовы поправки в законодательство, которые должны привести к ужесточению в этой сфере.
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