Госслужащим Грузии запретили ездить на черных автомобилях

АСТАНА, 6 апр — Sputnik. Служебные автомобили в государственных органах Грузии могут быть любого цвета, кроме черного, соответствующее постановление подписано правительством страны.



Отказ от черных автомобилей был инициативой премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который в начале февраля призвал членов правительства оставить в прошлом "эпоху черных джипов" и пересесть на машины других цветов, пишет Sputnik Грузия.



Кроме того, правительство Грузии поручило госучреждениям передать автомобили, которые не подлежат ремонту или их ремонт считается нерентабельным, в распоряжение Службы доходов министерства финансов.



В январе текущего года запрет на использование автомобилей черного цвета для всех граждан страны начал действовать в Туркменистане.