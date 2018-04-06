Об однополых браках высказался казахстанский сенатор

Депутат Сената Парламента Дулат Куставлетов высказался об однополых браках, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Свою позицию он озвучил в ходе обсуждения прав женщин, родивших вне брака. Участники дискуссии предложили, чтобы матери, родившие вне брака, имели право требовать от сожителей, отцов их детей, алименты не только на ребенка, но и на свое содержание.
Подчеркивается, что в Казахстане поощряют семейно-брачные отношения и берут их под защиту. Однако необходимость поддерживать однополые браки вызвала вопросы.
"Мы не видим здесь даже в юридическом плане дискриминационных моментов, а социальное явление есть. Социальное явление нужно решать не юридическими, а другими методами. У нас есть комиссии о семье, есть Минтруда. У государства есть два момента: поощрение и регулирование. Мы не поощряем такие браки, но поощряем семейно-брачные отношения, берем под защиту. (...) Семья - это ячейка общества. Но такие вопросы расплывчатых понятий, как гражданский брак, партнерство, однополые браки и так далее... Ну как можно поддерживать такие браки?" - сказал сенатор Дулат Куставлетов.
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