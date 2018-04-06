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Владимир Машков возглавил театр-студию "Табакерка" в Москве

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Владимир Машков возглавил театр-студию "Табакерка" в Москве
Фото из открытых источников
Народный артист России Владимир Машков назначен художественным руководителем московского театра-студии "Табакерка", созданного Олегом Табаковым. 6 апреля актер был представлен труппе, передает корреспондент ТАСС с места события.

Владимиру Машкову 54 года. Он - актер театра и кино, режиссер, лауреат премий "Золотой орел", "Ника". В 1990-м году закончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них - "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх".

Владимир Машков выступал и как театральный режиссер, поставив на сцене московского театра-студии Олега Табакова спектакли "Звездный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". На сцене МХТ имени Чехова поставил спектакль "№ 13", а в театре "Сатирикон" - спектакль "Трехгрошовая опера".

Народный артист СССР Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года параллельно исполнял обязанности директора театра.
Источник: today.kz
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