Временно проживающие иностранцы в Казахстане не будут застрахованы в системе ОСМС. Об этом сообщили в Акмолинском областном филиале НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает Newtimes.kz.
Получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи могут только граждане Казахстана, оралманы, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан.
"Право получить бесплатную медпомощь иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Казахстане, регламентирует статья "О здоровье народа в системе здравоохранения", в которой внесли соответствующие поправки от 30 июня 2017 года на основании закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения". Ранее данная категория граждан могла получить бесплатно только экстренную и неотложную помощь", – проинформировал директор областного филиала НАО "ФСМС" Нурлан Ахильбеков.
Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РК, могут беспрепятственно прикрепиться к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и получать медицинские услуги. Прикрепление к организациям ПМСП осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы.
Между тем иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право лишь на бесплатное оказание экстренной и неотложной помощи в рамках ГОБМП при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.