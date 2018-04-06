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Временно проживающие иностранцы в Казахстане не будут застрахованы в системе ОСМС

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Временно проживающие иностранцы в Казахстане не будут застрахованы в системе ОСМС
Фото из открытых источников
Временно проживающие иностранцы в Казахстане не будут застрахованы в системе ОСМС. Об этом сообщили в Акмолинском областном филиале НАО "Фонд социального медицинского страхования", передает Newtimes.kz.

Получить гарантированный объем бесплатной медицинской помощи могут только граждане Казахстана, оралманы, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан.

"Право получить бесплатную медпомощь иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в Казахстане, регламентирует статья "О здоровье народа в системе здравоохранения", в которой внесли соответствующие поправки от 30 июня 2017 года на основании закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения". Ранее данная категория граждан могла получить бесплатно только экстренную и неотложную помощь", – проинформировал директор областного филиала НАО "ФСМС" Нурлан Ахильбеков.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РК, могут беспрепятственно прикрепиться к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и получать медицинские услуги. Прикрепление к организациям ПМСП осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы.

Между тем иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в Республике Казахстан, имеют право лишь на бесплатное оказание экстренной и неотложной помощи в рамках ГОБМП при острых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.
Источник: kazpravda.kz
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