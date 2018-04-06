Меньше потреблять соль и красное мясо призвал казахстанцев эксперт

Сокращение чрезмерного потребление соли и красного мяса позволит снизить вероятность заболевания раком. Об этом сообщила директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казахстанский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент BNews.kz.
"Борьба в Америке по табакокурению привела к снижению смертности от рака легких практически за 20 лет на 30 процентов. Снижение потребления красного мяса позволит снизить заболеваемость раком кишечника. Сегодня у нас среди женщин и мужчин рак кишечника вышел в пятого места на третье", - сказала на Парламентских слушаниях в Сенате Парламента РК на тему "Первоклассное здравоохранение – здоровая нация" Диляра Кайдарова.
Вместе с тем, как добавила Кайдарова, профилактика вакцинацией против гепатита «Б» приведет к снижению заболеваний раком печени.
"Также вакцинация девочек от HPV вируса позволит снизить заболеваемость раком шейки матки. Заболеваемость растет и запущенность по раку шейки матки остается очень высокой", - отметила она.
В заключении главный онколог страны добавила, что отношение к онкологическим заболеваниям остается в нашем обществе неоднозначным – в народе его называют "жаман ауру" (прим.авт – в переводе с казахского - "плохая болезнь"). В свою очередь врач призывает казахстанцев исключать такой подход и относиться к данному заболеванию, как к хроническому, как относятся по всему миру.
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