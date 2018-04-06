«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Апреля
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.66 KZT
  • €1 = 391.3 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Верховный муфтий Казахстана поздравил православных с Пасхой

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных с Пасхой
Фото: ©Амирхан Сулейманов
Глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Серикбай-хаджи Ораз направил поздравление с праздником Пасхи главе митрополичьего округа Русской православной церкви в республике, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, передает "Интерфакс-Казахстан".

"От имени Духовного управления мусульман Казахстана и от себя лично поздравляю вас, а также всех православных казахстанцев с большим христианским праздником – Пасхой", - говорится в поздравлении Верховного муфтия, опубликованном в пятницу в государственных СМИ.

"Берущий свое начало в глубокой древности этот праздник является олицетворением любви и милосердия. Убежден, что принципы христианства, направленные на утверждение мира и согласия в обществе, оказывают благотворное воздействие на умы и души наших православных соотечественников", - сказал глава ДУМК.

Верховный муфтий подчеркнул, что "на благословенной земле Казахстана установились гармония межконфессиональных и межцивилизационных отношений, теплые и сердечные отношения между представителями всех традиционных религий, которые мирно сосуществуют в нашей стране".

"Уверен, что православная общественность Казахстана, как и мусульмане нашей страны приложат все усилия для дальнейшего укрепления взаимоуважения и спокойствия в обществе. Ведь только совместными стремлениями и трудом, двигаясь к единой цели – благополучию нашей Родины – мы непременно достигнем и духовного, и экономического процветания", - сказал он.
Верховный муфтий пожелал всем православным казахстанцам благополучия и процветания.

Православные будут отмечать Пасху 8 апреля.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика