Верховный муфтий Казахстана поздравил православных с Пасхой

Глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Серикбай-хаджи Ораз направил поздравление с праздником Пасхи главе митрополичьего округа Русской православной церкви в республике, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, передает "Интерфакс-Казахстан".
"От имени Духовного управления мусульман Казахстана и от себя лично поздравляю вас, а также всех православных казахстанцев с большим христианским праздником – Пасхой", - говорится в поздравлении Верховного муфтия, опубликованном в пятницу в государственных СМИ.
"Берущий свое начало в глубокой древности этот праздник является олицетворением любви и милосердия. Убежден, что принципы христианства, направленные на утверждение мира и согласия в обществе, оказывают благотворное воздействие на умы и души наших православных соотечественников", - сказал глава ДУМК.
Верховный муфтий подчеркнул, что "на благословенной земле Казахстана установились гармония межконфессиональных и межцивилизационных отношений, теплые и сердечные отношения между представителями всех традиционных религий, которые мирно сосуществуют в нашей стране".
"Уверен, что православная общественность Казахстана, как и мусульмане нашей страны приложат все усилия для дальнейшего укрепления взаимоуважения и спокойствия в обществе. Ведь только совместными стремлениями и трудом, двигаясь к единой цели – благополучию нашей Родины – мы непременно достигнем и духовного, и экономического процветания", - сказал он. Верховный муфтий пожелал всем православным казахстанцам благополучия и процветания.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.