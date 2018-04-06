Верховный муфтий Казахстана поздравил православных с Пасхой

Глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), Верховный муфтий Серикбай-хаджи Ораз направил поздравление с праздником Пасхи главе митрополичьего округа Русской православной церкви в республике, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру, передает "Интерфакс-Казахстан".



"От имени Духовного управления мусульман Казахстана и от себя лично поздравляю вас, а также всех православных казахстанцев с большим христианским праздником – Пасхой", - говорится в поздравлении Верховного муфтия, опубликованном в пятницу в государственных СМИ.



"Берущий свое начало в глубокой древности этот праздник является олицетворением любви и милосердия. Убежден, что принципы христианства, направленные на утверждение мира и согласия в обществе, оказывают благотворное воздействие на умы и души наших православных соотечественников", - сказал глава ДУМК.



Верховный муфтий подчеркнул, что "на благословенной земле Казахстана установились гармония межконфессиональных и межцивилизационных отношений, теплые и сердечные отношения между представителями всех традиционных религий, которые мирно сосуществуют в нашей стране".



"Уверен, что православная общественность Казахстана, как и мусульмане нашей страны приложат все усилия для дальнейшего укрепления взаимоуважения и спокойствия в обществе. Ведь только совместными стремлениями и трудом, двигаясь к единой цели – благополучию нашей Родины – мы непременно достигнем и духовного, и экономического процветания", - сказал он.

Верховный муфтий пожелал всем православным казахстанцам благополучия и процветания.



Православные будут отмечать Пасху 8 апреля.