Правила для тугрика, лемпиры и квачи изменил Нацбанк РК

Казахстанским обменникам разрешили устанавливать курсы валют, которые не входят в Перечень иностранных валют, официальный курс национальной валюты к которым устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан по данным порталов Financial Times, Bloomberg и Reuters.
Об этом говорится в постановлении Нацбанка Казахстана.
"Рыночные курсы по обменным валютам, не указанным в приложении к Постановлению по официальным курсам, определяются организациями самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом. Допускается использование курса иностранной валюты к доллару США, опубликованного в газете Financial Times или на его интернет-ресурсе, а также на информационных порталах Bloomberg или Reuters, в день установления рыночного курса доллара США по отношению к тенге", - следует из текста документа.
В перечень Нацбанка входят валюты 39 государств, в том числе и доллар США. Все остальные валюты, в том числе монгольский тугрик, гондурасская лемпира или замбийская квача, не внесены в этот список.
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