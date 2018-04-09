Правила для тугрика, лемпиры и квачи изменил Нацбанк РК

Казахстанским обменникам разрешили устанавливать курсы валют, которые не входят в Перечень иностранных валют, официальный курс национальной валюты к которым устанавливается Национальным Банком Республики Казахстан по данным порталов Financial Times, Bloomberg и Reuters.



Об этом говорится в постановлении Нацбанка Казахстана.



"Рыночные курсы по обменным валютам, не указанным в приложении к Постановлению по официальным курсам, определяются организациями самостоятельно в порядке, установленном настоящим пунктом. Допускается использование курса иностранной валюты к доллару США, опубликованного в газете Financial Times или на его интернет-ресурсе, а также на информационных порталах Bloomberg или Reuters, в день установления рыночного курса доллара США по отношению к тенге", - следует из текста документа.



В перечень Нацбанка входят валюты 39 государств, в том числе и доллар США. Все остальные валюты, в том числе монгольский тугрик, гондурасская лемпира или замбийская квача, не внесены в этот список.