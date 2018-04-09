В Казахстане появятся сберегательные вклады

В рабочих группах мажилиса парламента идет обсуждение внедрения безотзывных депозитов. Профучастники, опрошенные LS, озвучили подробности нового инструмента.



Заместитель директора центра развития банковского сектора Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Руслан Ушурбакиев уточнил, что сейчас рассматривают возможность появления нового инструмента для физических и юридических лиц - сберегательные вклады.



"Это предложение Нацбанка обсуждается с банками уже более года. С позиции законодательства сберегательные вклады отличаются тем, что в случае, если вкладчик решит досрочно изъять данный вклад, то он не получит вознаграждения по нему. Также необходимо будет выждать 30 дней с момента, когда вкладчик напишет заявление о досрочном изъятии вклада. С позиции выгоды – ставки по таким вкладам будут выше обычных (срочных)", - озвучил подробности представитель АФК.



Он добавил, что также гарантируемая сумма будет выше. Ожидается, что она достигнет 15 млн тенге, притом что по обычным вкладам эта сумма составляет 10 млн тенге.



По оценкам Ушурбакиева, введение данного вида вкладов должно положительно сказаться на долгосрочном фондировании банков и, как следствие, на способности предоставлять более длинные по срокам займы.



"Учитывая, что ставки по сберегательным вкладам будут выше, размер гарантирования больше, выгода будет очевидна. На фоне устоявшегося тренда снижения ставок (Нацбанк планомерно на протяжении длительного срока снижает базовую ставку), замедления инфляции появляется возможность зафиксировать доходность на длительный период", - напомнил он.



В то же время заместитель директора департамента развития розничного бизнеса Банка ВТБ Казахстан Алия Бергарипова уточнила, что в настоящее время инструменты и механизмы по внедрению безотзывных депозитов разрабатываются на площадках Казахстанского фонда гарантирования депозитов, АФК и Нацбанка. Также этот продукт обсуждается и с представителями банков.



"Цель внедрения безотзывных депозитов: создание рынка долгосрочной ликвидности и более длительных отношений банков с клиентами. Предполагаем, что безотзывные депозиты займут достойное место в линейке депозитов для физических лиц. Условия по безотзывным вкладам – на стадии разработки у финрегулятора", - резюмировала она.



Напомним, в 2017 году Нацбанк предложил внедрить безотзывные депозиты. Подобные условия по вкладам между банком и вкладчиком – во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Финляндии, Украины, Белоруссии и других странах.



Справка



По данным Нацбанка, на 1 марта 2018 года средневзвешенная ставка по привлеченным депозитам физических лиц составляет 10,3% годовых в тенге и 1,7% годовых в иностранной валюте (10,7% и 2,1% месяцем ранее).