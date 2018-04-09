Теперь за немецкие аттракционы и российские отели можно платить криптовалютой

Стало известно, что сейчас расплатиться за вход на территорию популярных достопримечательностей в Германии теперь можно с помощью биткоинов и другой криптовалюты. Об этом сообщил аналитический портал CCN.



Немецкий национальный туристический совет и некоторые популярные места, находящиеся в его управлении, начали принимать виртуальную валюту как официальную плату за свои услуги. По мнению представителей совета, такие нововведения являются частью политики создания положительного, престижного имиджа страны.



Теперь туристы имеют возможность заплатить биткоинами за вход на территорию легендарного баварского замка Нойшванштайн, построенного в далеком 1886 году, и острова Райхенау в Боденском озере, находящегося на границе со Швейцарией и Австрией. Помимо этого, криптовалюту стали принимать в крупнейшем парке аттракционов "Европа-парк".



К слову, цена посещения замка Нойшванштайн равна 12 евро (около 0,0021 биткоина). За 29,50 евро (приблизительно 0,0051 биткоина) можно стать владельцем "Лебединного билета", с помощью которого можно посетить в этот же день также замок Хоэншвангау и музей Баварских Королей. Однодневный входной билет на территорию парка аттракционов "Европа-парк" обойдется в 49,50 евро (около 0,0086 биткоина).



Также было известно, что одна из сетей отелей в Калининграде предложила всем желающим летом 2018 года, на период проведения чемпионата мира по футболу в России, забронировать номера с помощью биткоинов. По мнению управляющей сети, виртуальная валюта систематически входит в привычную жизнь в качестве платежного средства, поэтому у футбольных фанатов должна быть возможность использовать ее.