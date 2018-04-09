«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 09 Апреля
+11...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.66 KZT
  • €1 = 391.3 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стрельба на трассе в Актобе: Врачи рассказали о состоянии гражданина РФ

Просмотров:300 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Стрельба на трассе в Актобе: Врачи рассказали о состоянии гражданина РФ
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Врачи рассказали о состоянии гражданина России, в которого стреляли на трассе в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По информации врачей актюбинской железнодорожной больницы, состояние россиянина тяжелое, но стабильное. Отмечается, что 35-летний гражданин РФ был госпитализирован 6 апреля.

"Он находится в реанимации, в сознании. Из травматического шока вышел. У пациента диагноз: "пулетравма, проникающее огнестрельное дробовое ранение правой половины грудной клетки с повреждением четвертого и пятого ребер, осложненное пневмогемотораксом. Сквозное огнестрельное ранение костей, плеча, предплечья. Травматический геморрагический шок 2-3 степени. Кровопотеря тяжелой степени". Общее состояние тяжелое, стабильное. Будет жить пациент", - рассказала заместитель главного врача по лечебной части Гульмира Гульжанова.

В полиции ранее рассказали подробности обстрела микроавтобуса на трассе в Актюбинской области. "6 апреля 2018 года, примерно в 00.50 часов, неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes Benz, припаркованного возле поселка Акшат, на трассе "Северный обход" города Актобе, и похитили денежные средства и золотые украшения", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе полиции также отмечали, что микроавтобус принадлежит гражданину Республики Кыргызстан, направлявшемуся из Москвы, Российской Федерации, в Кыргызстан.

Как сообщили в ДВД, по факту разбойного нападения начато досудебное производство, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика