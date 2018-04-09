Стрельба на трассе в Актобе: Врачи рассказали о состоянии гражданина РФ

Врачи рассказали о состоянии гражданина России, в которого стреляли на трассе в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По информации врачей актюбинской железнодорожной больницы, состояние россиянина тяжелое, но стабильное. Отмечается, что 35-летний гражданин РФ был госпитализирован 6 апреля.



"Он находится в реанимации, в сознании. Из травматического шока вышел. У пациента диагноз: "пулетравма, проникающее огнестрельное дробовое ранение правой половины грудной клетки с повреждением четвертого и пятого ребер, осложненное пневмогемотораксом. Сквозное огнестрельное ранение костей, плеча, предплечья. Травматический геморрагический шок 2-3 степени. Кровопотеря тяжелой степени". Общее состояние тяжелое, стабильное. Будет жить пациент", - рассказала заместитель главного врача по лечебной части Гульмира Гульжанова.



В полиции ранее рассказали подробности обстрела микроавтобуса на трассе в Актюбинской области. "6 апреля 2018 года, примерно в 00.50 часов, неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes Benz, припаркованного возле поселка Акшат, на трассе "Северный обход" города Актобе, и похитили денежные средства и золотые украшения", - сообщили в пресс-службе.



В пресс-службе полиции также отмечали, что микроавтобус принадлежит гражданину Республики Кыргызстан, направлявшемуся из Москвы, Российской Федерации, в Кыргызстан.



Как сообщили в ДВД, по факту разбойного нападения начато досудебное производство, создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Расследование взято на контроль ДВД и прокуратурой Актюбинской области.