"Все, что можно, нарушено". Результаты противопожарных проверок в Астане озвучил глава КЧС

Председатель Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер перечислил наиболее частые нарушения пожарной безопасности в торговых объектах Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Самые распространенные - захламление путей эвакуации, соединения электропроводов методом скруток, очень много пожарных сигнализаций находится в нерабочем состоянии, отсутствуют первичные средства пожаротушения", - озвучил Беккер предварительные итоги массовых проверок торговых центров.
Он сообщил, что с результатами проверок можно ознакомиться на сайте КЧС.
"Анвар" - 18 нарушений, ТРЦ "Аружан" - 21 нарушение. И они как близнецы там, если их читать. "Сулпак" по Кенесары - 10 нарушений. Весь букет, все, что можно, нарушено", - заявил Беккер.
Отметим, что среди объектов с нарушениями оказались несколько автоцентров и супермаркет.
Напомним, в Казахстане стартовала внеплановая проверка объектов торговли. В течение двух месяцев планируется охватить 1 151 объект, относящийся к высокой степени риска, с площадью строений 1,5 тысячи квадратных метров и более.
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