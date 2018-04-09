"Все, что можно, нарушено". Результаты противопожарных проверок в Астане озвучил глава КЧС

Председатель Комитета по ЧС МВД Владимир Беккер перечислил наиболее частые нарушения пожарной безопасности в торговых объектах Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Самые распространенные - захламление путей эвакуации, соединения электропроводов методом скруток, очень много пожарных сигнализаций находится в нерабочем состоянии, отсутствуют первичные средства пожаротушения", - озвучил Беккер предварительные итоги массовых проверок торговых центров.



Он сообщил, что с результатами проверок можно ознакомиться на сайте КЧС.



"Анвар" - 18 нарушений, ТРЦ "Аружан" - 21 нарушение. И они как близнецы там, если их читать. "Сулпак" по Кенесары - 10 нарушений. Весь букет, все, что можно, нарушено", - заявил Беккер.



Отметим, что среди объектов с нарушениями оказались несколько автоцентров и супермаркет.



Напомним, в Казахстане стартовала внеплановая проверка объектов торговли. В течение двух месяцев планируется охватить 1 151 объект, относящийся к высокой степени риска, с площадью строений 1,5 тысячи квадратных метров и более.