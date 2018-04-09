Лондон заподозрили в удержании Скрипалей силой

Родственники отравленных в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подозревают, что пострадавших будут удерживать в стране силой. Об этом пишет таблоид Daily Mail.



Как рассказала изданию 65-летняя двоюродная сестра бывшего шпиона Наталья Пестова, во время звонка Юлии в Россию было похоже, что она говорит не то, что хочет. Она отметила, что семья понимает, что женщина «не может оставаться такой, как обычно, после отравления и шока от случившегося».



«И все же когда мы услышали ее голос, было чувство, что она говорит не по своей инициативе. Не находится ли она на самом деле в каком-либо заключении? — указала Пестова. — Трудно, когда нет возможности поговорить с ней или увидеть ее, чтобы сделать свои выводы. Слишком много места для слухов без источника достоверной информации». Она добавила, что в такой ситуации сложно понять, кто говорит правду, а кто ведет двойную игру.



Ранее британское посольство в России отказало во въезде в Соединенное Королевство двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории. Женщина собиралась приехать в Великобританию и навестить родственницу. 5 апреля она заявила, что разговаривала по телефону с Юлией.



Скрипаль, шпионивший на Великобританию, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля, он быстро идет на поправку. Юлия же пришла в себя в конце марта.



Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.