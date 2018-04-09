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Данияр Акишев заявил, что криптовалюты не являются деньгами

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 13:40
Данияр Акишев заявил, что криптовалюты не являются деньгами
Фото из открытых источников
Председатель Национального банка РК Данияр Акишев назвал основные причины, по которым в Казахстане, возможно, будет запрещено хождение криптовалюты, передает Today.kz.

Об этом глава финрегулятора рассказал в своем интервью "Российской газете" после заседания Консультационного совета по валютной политике государств ЕАЭС. По его словам, высокая изменчивость криптовалюты дает возможность заработать на спекулятивных операциях, но может привести к значительному ущербу.
Национальный банк РК страны придерживается идеи прямого запрета купли-продажи цифровой валюты на бирже, любых форм ICO и майнинга, отметил Акишев.

"У нас есть четкое общее понимание: это не деньги, не мера стоимости, их нельзя использовать для платежей. Криптовалюта – это высокорисковый инструмент, который в основном служит для спекуляций, получения быстрого дохода. Все руководители центральных банков отметили, что криптовалюты представляют угрозу с точки зрения противодействия отмыванию преступных доходов, так как к ним неприменимы отработанные механизмы контроля. Если мы увидим, что какие-то организации превращают криптовалюты в инструмент отмывания, наши действия должны быть жесткими, – такой консенсус есть", – сказал Данияр Акишев.

В качестве примера ограничений на оборот электронных денег в странах ЕАЭС он привел Армению. Кроме того, председатель Нацбанка подчеркнул, что применение ICO на контролируемых площадках требует более выгодного подхода.

"В Армении уже введены жесткие ограничения. В России, если я правильно понимаю, по этим вопросам мнения разделились, и дискуссия продолжается. Единственной страной ЕАЭС, решившийся ввести все операции с криптовалютами в правовое поле, является Беларусь, которая в этом плане, наверное, рассчитывает на большие рынки вокруг, в первую очередь российский. Мы сознательно выбрали такой консервативный подход. Есть и еще более жесткий подход – прямо признать криптовалюту, допустим, воздухом. Ведь нельзя купить воздух над Москвой-рекой. Точнее, можно, если вы найдете группу людей, которая признает, что этот воздух ваш. Но с точки зрения государства эта сделка ничтожна, права на этот воздух ничем не гарантированы", – пояснил Акишев.

Отметим, что сейчас взаиморасчеты между странами-участницами ЕАЭС осуществляются в рублях при торговле с Россией, а при торговле между другими государствами союза – в долларах США.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Yanis (Посетители) Сегодня, 15:17
Об этом глава финрегулятора рассказал в своем интервью "Российской газете" после заседания Консультационного совета по валютной политике

"У нас есть четкое общее понимание: это не деньги

Финрегулятор работает с валютой. Валюта - это деньги, являющиеся законным средством платежа.
Раз криптовалюта - это не деньги, то финрегулятор не должен заниматься этим вопросом.

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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