Глава Минобороны прокомментировал убийство полковника в военкомате

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр обороны РК Сакен Жасузаков прокомментировал инцидент, сложившийся в конце прошлого месяца в департаменте по делам обороны Алматинской области, в ходе которого военнослужащий застрелил своего сослуживца, передает корреспондент Zakon.kz.



«Произошло ЧП. Подчиненный - заместитель начальника департамента - произвел выстрел в своего начальника. Межличностные отношения. Хотя эти два военнослужащих до этого вместе служили, вместе работали, вместе дружили. Но произошел определенный момент, который привел к морально-психологическому срыву подчиненного. Правоохранительные органы разберутся. Для нас это было неожиданностью, меры принимаем, думаю, что таких моментов больше не будет», - сказал глава ведомства.



Он полагает, что «были какие-то внутренние моменты».



«Бывает же, начальник-подчиненный. Сейчас как раз идет призыв, очень напряженно. Этот товарищ отвечал за призыв военнослужащих, каждый день идут команды, напряг. Может быть была какая-то ситуация. Не хочу плохо говорить о погибшем, но, возможно, как начальник он предъявлял завышенные требования, которые его подчиненный не выдержал», - уточнил министр.



«Мы каждые полгода проводим подведение итогов призыва военкомата. И у нас специально создана служба, которая проводит психологическое тестирование. До этого они прошли тестирование. Товарищ, который совершил, у него прекрасные показатели были. А вот который начальник, были к нему вопросы. У того и у того остались семьи. Мы будем оказывать поддержку семье: материальную, морально-психологическую», - заключил С. Жасузаков.



Утром 31 марта в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Бердибек Беристемов, который от полученных ранений скончался на месте. По подозрению в совершении преступления был задержан его заместитель — подполковник Оспанов.