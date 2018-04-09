Первый космический отель появится в 2021 году

В 2021 году американцы планируют открыть первый в мире отель в космосе, передает Today.kz со ссылкой на Sky News. В Сан-Хосе, Калифорния, обсудили запуск проекта под названием "Станция Аврора" (Aurora Station). Предполагается, что шесть человек, включая членов экипажа, смогут отправиться в 12-дневное путешествие в космос.
Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаждаясь видами Земли с расстояния 322 километра. Благодаря этому за один день можно будет наблюдать в среднем 16 рассветов и закатов.
Также гостям Orion Span предложат принять участие в научных исследованиях, например, вырастить продукты на орбите, или опробовать технологии виртуальной реальности. Высокоскоростной Интернет позволит делиться опытом в Сети.
По словам основателя проекта Фрэнка Банджера, первых гостей люксовый отель сможет принять в 2022 году. Он добавил, что хотел сделать космическое путешествие доступным для всех, однако, по данным источника, стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 миллиона долларов.
Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.
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