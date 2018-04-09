«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 09 Апреля
+15...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 320.29 KZT
  • €1 = 392.87 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый космический отель появится в 2021 году

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 16:43
Первый космический отель появится в 2021 году
Иллюстративное фото
В 2021 году американцы планируют открыть первый в мире отель в космосе, передает Today.kz со ссылкой на Sky News. В Сан-Хосе, Калифорния, обсудили запуск проекта под названием "Станция Аврора" (Aurora Station). Предполагается, что шесть человек, включая членов экипажа, смогут отправиться в 12-дневное путешествие в космос.

Пассажиры станции проведут отпуск в невесомости, наслаждаясь видами Земли с расстояния 322 километра. Благодаря этому за один день можно будет наблюдать в среднем 16 рассветов и закатов.

Также гостям Orion Span предложат принять участие в научных исследованиях, например, вырастить продукты на орбите, или опробовать технологии виртуальной реальности. Высокоскоростной Интернет позволит делиться опытом в Сети.

По словам основателя проекта Фрэнка Банджера, первых гостей люксовый отель сможет принять в 2022 году. Он добавил, что хотел сделать космическое путешествие доступным для всех, однако, по данным источника, стоимость 12-дневного проживания на станции составит 9,5 миллиона долларов.

Перед поездкой туристы должны будут пройти трехмесячное обучение.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:53
Meni jazyp qoiyn onda. 9,5 mln tengeni tauyp alaiyn!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика