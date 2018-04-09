Крупный пожар тушат в природном резервате у побережья Каспия

АСТАНА, 9 апр — Sputnik. Крупный пожар тушат на территории природного резервата "Ак Жайык" возле Каспийского моря, сообщил Sputnik Казахстан официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.



По его информации, девятого апреля в 08.15 на болотистом месте резервата "Ак Жайык" возле побережья Каспийского моря загорелся камыш. Примерная площадь возгорания составляет пять гектаров.



"Тушением занимаются сотрудники резервата. В зависимости от обстановки решается вопрос привлечения наших сил и средств", — сообщил Иманкулов.



По информации председателя комитета по чрезвычайным ситуациям Владимира Беккера, в данное время для тушения пожара задействована авиация комитета по ЧС — вертолет, оборудованный специальным сливным устройством, который вмещает в себя от пяти до восьми тонн воды. По его словам, это будет способствовать более оперативному тушению пожара.



Как передает региональный портал "Мой город", быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Тяжелая спецтехника с цистернами с водой не может подобраться к возгоранию из-за болотистой местности, поэтому огонь приходится тушить вручную, а также с помощью мотопомп. Однако потушенный сверху огонь сверху не означает, что возгорание не осталось внизу в слое торфяника.



"Ближайший населенный пункт, расположенный по соседству с резерватом — поселок Дамба, который находится на расстоянии одного километра от горящих участков. Но благодаря тому, что ветер дует в сторону моря, огонь распространяется в том же направлении, унося с собой всю гарь. Борьбу с огнем мы будем вести на протяжении всей ночи до полной его ликвидации. Будем надеяться, что ветер не переменит своего направления, и огонь не подступится к населенным пунктам", — рассказал порталу директор резервата Арман Курманбаев.



По информации СМИ, в настоящее время на территории природного резервата гнездятся порядка 300 видов птиц и ста видов зверей.