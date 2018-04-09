Казахстанцы тратят миллионы тенге на "крутые" автономера

За первый квартал 2018 года казахстанцы потратили на приобретение "крутых" номеров около 1 млрд тенге. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента по связям с общественностью ГК "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай, передает Kazpravda.kz.



"Наблюдается рост спроса среди казахстанцев на "крутые" номера. Только за первый квартал текущего года через специализированные ЦОНы госкорпорации "Правительство для граждан" реализовано 3385 государственных регистрационных номерных знаков повышенного спроса на сумму 913 миллиона тенге", – написал Жуманбай.



При этом он проинформировал, что за весь прошлый год казахстанские автовладельцы приобрели более 4,5 тыс. номеров повышенного спроса на сумму порядка 1,5 млрд тенге. Больше всего таких номеров выдано в Алматы (1468) и Астана (910).



"Напомню, что с 15 января 2018 года можно покупать красивые номера на авто не только с симметричными цифровыми обозначениями, но и с буквенными комбинациями. За три месяца реализовано 580 госномеров с одинаковыми буквенными обозначениями на сумму более 79,5 миллиона тенге", – отметил Мурат Жуманбай.