Общие черные списки хакеров и банкиров появятся у Казахстана и России

Национальный банк Казахстана и Центральный банк России наладят обмен данными о хакерских атаках и недобросовестных банкирах. Об этом после заседания Консультационного совета по валютной политике государств ЕАЭС в интервью "Российской газете" рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев, передает Today.kz.



Как отметил глава финрегулятора, в целях защиты финансового рынка от кибермошенников финцентры двух стран подписали двустороннее соглашение.



Ранее планировалось, что документ об обмене информацией о киберугрозах подпишут одновременно Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан.



"Мы обсудили вопрос подписания меморандума в этой области сразу на пять стран ЕАЭС, но поскольку степень подготовленности каждой из них разная, решили пока активизировать двустороннее сотрудничество. Сейчас мы работаем над текстом Соглашения о взаимодействии в области кибербезопасности с Банком России. Мы считаем, что Банк России в этом направлении впереди, он сформировал эффективный институт по защите финансового рынка от кибермошенников — ФинЦЕРТ (FinCERT – структурное подразделение главного управления безопасности и защиты информации Центробанка России – Прим. автора). Похожее подразделение в прошлом году создано в Национальном банке Казахстана, это Управление информационных угроз и кибербезопасности. И мы признательны российским коллегам за готовность делиться своими наработками", – сказал Данияр Акишев.



По его словам, и в России, и в Казахстане есть крупные финансовые организации, которые могут стать объектами одной и той же хакерской атаки.



Кроме этого, в рамках совместной деятельности банков планируется вести общие черные списки хакеров и недобросовестных банкиров.



"Речь не идет о простом сборе всех списков, нужна гармонизация требований к деловой репутации. Надо отдать должное Банку России, он взял на себя работу по оценке нормативно-правовой среды финансовых рынков пяти стран, чтобы детально описать, в чем наше регулирование различается. У нас даже определения финансовых институтов разные: в России, например, кредитное учреждение, в Казахстане это прямо называется банк. Если где-то различия не только в терминологии, но и в содержании, то мы должны понимать, к какому знаменателю правильнее прийти", – поделился Данияр Акишев.

Новая система, подчеркнул он, будет запущена в виде единого реестра и позволит оздоровить финансовую систему.