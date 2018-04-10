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В деле Скрипаля появился новый персонаж - беженец из Казахстана

Просмотров:423 Опубликовано: Сегодня, 08:06
В деле Скрипаля появился новый персонаж - беженец из Казахстана
Владимир Терлюк. Фото: Генпрокуратура РФ/Telegram
В истории с отравлением в Лондоне бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появился новый персонаж - живущий в Великобритании свидетель по "делу Березовского" Владимир Терлюк. По информации Генпрокуратуры России, именно его могли отравить в Англии вместо бывшего разведчика.

В ведомстве нашли сходство между отравлением Скрипалей, Александра Литвиненко и смертью Бориса Березовского. Российские эксперты уверены, что в гибели Литвиненко был заинтересован в первую очередь Березовский. А его смерть была выгодна британским властям. И во всех этих случаях Лондон, как и сейчас, отказывался сотрудничать с Москвой для установления истины. Об этом говорится в сюжете телеканала "Россия-24".

После отравления Скрипаля Терлюк написал письмо российскому генпрокурору Юрию Чайке о том, что опасается за свою жизнь. Кто такой Владимир Терлюк, задается вопросом портал BFM.RU.

История вокруг него началась в 2003 году. Тогда британские СМИ сообщили, что некий российский агент получил задание уколоть Березовского отравленной ручкой, однако вместо этого рассказал обо всем британским властям и самому Березовскому. Спустя несколько лет Терлюк выступил перед российскими журналистами. Он рассказал, что сам беженец из Казахстана, в 1999 году переехал в поисках лучшей жизни в Англию и стал ходить на суды Березовского, поскольку сам хотел просить политубежища. Так с ним познакомились соратники Березовского.

Терлюк дал интервью телеканалу "РТР", где его для конспирации представили Петром и изменили голос. Он рассказывал, что якобы Александр Литвиненко предложил ему инсценировать покушение, чтобы Березовский получил политубежище в Лондоне. В смерти Литвиненко Терлюк тоже обвинял Бориса Абрамовича - якобы чтобы устранить нежелательного свидетеля. Сам Березовский потом судился с ним и с российским телевидением, заявляя о клевете. Вдова Александра Литвиненко Марина Литвиненко не верит в изложенную Терлюком версию.

"Я сама присутствовала на суде, который проходил в 2010 году, я видела, как он вел себя, что он говорил, как он защищался, то есть это, конечно, иногда вызывало недоумение. Люди, которые приехали защищать его, тоже вызывают неоднозначные мнения. Чем этот человек занимается, какова его роль в Англии, тоже непонятно, но то, что им очень активно пользуются, если им надо дискредитировать или английское правосудие, или непосредственно моего мужа, или еще что-то, это видно", - заявила Марина Литвиненко.

Журналист "Московского комсомольца" Александр Хинштейн, сейчас занимающий пост советника главы Росгвардии, уверен, что никакого отношения к российским спецслужбам Терлюк не имел.

"Сам Терлюк объяснял в беседе со мной, что, находясь в Лондоне, испытывал проблемы с трудоустройством, с деньгами, рассчитывал, подружившись с Березовским, каким-то образом получить от него поддержку. Предложение, сделанное ему тогда Литвиненко и Березовским, - выступить в качестве агента спецслужбы и разыграть нехитрый сценарий а-ля фильм "Укол зонтиком". Он на это пошел, как я понимаю, сознательно рассчитывая на встречное вспоможение. Но дальше был обманут в лучших чувствах. Ничего за свои показания не получил и в этой связи дальше начал уже открыто рассказывать, как оно на самом деле происходило", - рассказал Хинштейн.

Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Mestnyi
 Штирлиц (Посетители) Сегодня, 09:58
И самое интересное!!! Отец и дочь Скрипали живы. Пострадали только кошки, да и тех убили мелкобританские спецслужбы. Не смогли с предателем, решили на кошках отвязаться... вот садисты. Странное боевое отравляющее вещество получается. Все живы ни кто не умер. Все бегущие на запад, почему то мечтают о персональном "свечном заводике", как у Горбачева. Только на всех "заводиков" не хватит. А предатели становятся пушечным мясом в политической возне. Обратите внимание... "Дело Скрипаля" странным образом совпадает по времени с заявлением Трампа, что в САР готовится химическая атака правительственной армией Асада, тут же через запятую, опозорившиеся "белые каски" выкладывают фото хим. атаки армией РФ при освобождении восточной Гуты.. При чем.. на земле лежат только, что, "отравившиеся", а "белые каски" без средств защиты спасают "пострадавших"... Или белая каска заменяет противогаз? Зачем перед входом в город, применять хим. оружие? Самим травануться? Мораль простая. Хочешь ехать на запад? Поезжай. Ни кто не держит. Но как только начинаешь гавкать на свою (уже бывшую) Родину, в попытке заработать печеньку, будь уверен - западенские спецслужбы разыграют твою фигуру в любой партии не заморачиваясь на моральных аспектах.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:12
Bul men yemes!
 
 

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