Уже этим летом в Казахстане вновь может подорожать бензин. Рост цен в нашей республике спровоцирует дефицит топлива в России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.



В соседней стране назревает настоящий топливный кризис. А как известно, Казахстан все еще зависим от поставок российского горючего. И любое удорожание там приводит к автоматическому удорожанию здесь. Только в прошлом году цена на бензин в Казахстане вдвое превысила уровень инфляции.



Топливный кризис подбирается к России. Оптовики резко сократили объемы поставок бензина. Если в декабре в сутки отпускали до 60 тысяч тонн, то в марте – уже 20 тысяч. Резкое сокращение подстегнуло рост оптовых цен.



– С момента, когда цены начали расти – а это где-то первая декада марта – до сегодняшнего дня цены выросли порядка до 10%. Мне кажется, неизбежно розница будет стремиться догнать оптовый рынок, и просто поднимутся цены, - сказал председатель правления Совета по товарным рынкам России Илья Мороз.



По некоторым данным, российский бензин подорожать может уже летом – примерно на 5 рублей за литр. Это порядка 30 тенге. Так как Казахстан все еще зависим от импорта из России, то рост цен на горючее в нашей республике неизбежен, считают эксперты. А вот на сколько – сказать пока трудно.



– Это будет зависеть, какие запасы топлива будут иметься в Казахстане, и сколько придется завозить из России. Но я не думаю, что у нас за лето сразу подскочит на 30 тенге. Потому что оно приведет к очень большим негативным последствиям, - прокомментировал эксперт нефтегазового рынка Сергей Смирнов.



Ситуацию может усугубить и другой фактор. Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с 20 марта остановился на капитальный ремонт. По самой худшей традиции, это произошло весной во время посевной. В такие периоды казахстанцы испытывают дефицит топлива. Поэтому перед чиновниками и поставили задачу – построить четвертый НПЗ.



– На первом месте стоит вопрос строительства нового нефтеперерабатывающего завода, чтобы вывести Казахстан из зависимости и завоза импортных нефтепродуктов, - заявил Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.



Но министр энергетики Канат Бозумбаев полон оптимизма. По его данным, в этом году обеспеченность отечественным бензином и дизелем увеличится до девяноста процентов. Если это так, то импортные цены не должны серьезно сказаться на стоимости горючего в Казахстане. Но реальность не всегда оправдывает ожидания.