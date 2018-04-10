Названы два главных кандидата на бой с Головкиным 5 мая

Cамыми вероятными кандидатами на бой с Геннадием Головкиным, который состоится 5 мая, являются украинец Сергей Деревянченко и ирландец Гэри О'Салливан. К такому выводу приходят журналисты издания Vesti.kz, проанализировав имеющийся круг претендентов.



На сегодняшний день сформировался лишь своеобразный шорт-лист наиболее вероятных оппонентов на 5 мая. Практически все предлагаемые варианты, пишет издание, мало интересны с финансовой точки зрения, но это касается только GGG . Для его соперника, наоборот, выпадает шанс неплохо заработать, если и вовсе не получить самый большой гонорар в своей карьере. И это основная приманка, на которую "клюют" сейчас все кому не лень.



Промоутер GGG Том Леффлер раскрыл небольшую деталь - левши не рассматриваются. Это значит, если принять его слова всерьез, не считая их отвлекающим маневром, что сразу отбросить британца Билли Джо Сондерса, мексиканца Хильберто Рамиреса, американца Деметриуса Андраде. Данные боксеры проявляли активность и предлагали свою кандидатуру на майский бой. Но они - левши.



Американцы Джермалл Чарло и Дэниэл Джейкобс, а также японец Риота Мурата, наметили свои бои на апрель.



Исключив эти имена, Vesti.kz приходят к выводу, что самыми вероятными кандидатами на бой с GGG являются украинец Сергей Деревянченко и ирландец Гэри О'Салливан.



Украинец Сергей Деревянченко носит статус обязательного претендента по линии IBF и давно дожидается своей очереди. Боксер неоднократно заявлял о желании биться с GGG. И в данное время с ним поединок был бы наиболее интересен из тех, кто находится в шорт-листе. На профи-ринге он провел всего 12 боев. Но в списке его "жертв" нет ни одного громкого имени.



"Многие полагают, что его бьющие навыки способны доставить проблем GGG. Наше же мнение, что супербоя с ним не будет. GGG не проиграл Альваресу, а Сауль - куда круче Деревянченко. К тому же, сколько было этих самых бьющих в карьере GGG? Да, много.



Тем не менее мало кто из них представлял изначально то, что их будет ожидать в ринге на самом деле. Как нам кажется, Деревянченко еще "не дорос" до этого уровня. Да и не раскручен он в США. Однако как бы то ни было, противостояние было бы неплохим, - пишут Vesti.kz. Тем не менее, по мнению Vesti.kz, самым вероятным соперником Головкина на сегодня является ирландец Гэри О'Салливан.



"Единственное, что придает интерес этому бою - "ответка" от GGG за шутки ирландца, связанные с Боратом. Да, фильм и сама тема старые. Но частое упоминание сего персонажа зарубежными боксерами в трэштоке против Головкина превращают героя того фильма в классику. Но по идее, это нам только хотелось бы, чтобы он ответил за такие шутки. В США или где-нибудь еще это никак не привлечет дополнительного профита и внимания к афише. Поэтому ирландец не желателен в качестве соперника на 5 мая. Либо будет скучно, либо GGG с ним быстро расправится", - считают спортивные обощреватеои.



Изначально соперником казахстанца должен был стать мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, но в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая его интересы. На ней было объявлено, что второй бой "Канело" с Головкиным официально отменен из-за отказа мексиканца.



Поединок 5 мая для GGG станет 39-ым на профессиональном ринге.