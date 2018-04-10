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Блокчейн обеспечит тотальную доступность информации в сфере образования – Сагадиев

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Блокчейн обеспечит тотальную доступность информации в сфере образования – Сагадиев
Фото kazpravda.kz
На заседании Правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев рассказал об удобствах технологии блокчейн, которую планируют внедрять в сфере образования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Блокчейн обеспечит тотальную доступность информации. Это означает, что мы должны создать условия, когда любой человек: ребенок, учитель или директор школы, войдя в цифровой мир, может видеть домашнюю работу, цифровые образовательные ресурсы, учебники. Вместе с тем, не выходя из дома, он может поступать в школы, колледжи, вузы. Все эти действия он может осуществлять в своем мобильном телефоне, и эта работа началась", – сказал Сагадиев.

Кроме того, по словам министра, внедрение технологии блокчейн позволит обеспечить прозрачность во многих структурах образования.

"Вся информация, к примеру, по назначению руководителей школ, распределению грантов, очередности в детские сады и вопросам получения аттестатов и дипломов должна быть открытой на портале. Важная для населения информация должна быть открытой, это мы называем внедрением системы блокчейн", – отметил он.

Блокчейн – это распределенная база данных, которая содержит информацию о всех транзакциях, проведенных участниками системы.
Источник: kazpravda.kz
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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 11:53
Лучше бы качество образования улучшали, а не возможность работы с компьютером.Толку от этих электронных удобств, если все выпускники уезжают учиться в российские ВУЗы.
 
 

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