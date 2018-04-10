Как падение рубля может повлиять на тенге, рассказал Тимур Сулейменов

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал, что после введения санкций в отношении России и падения рубля "рынки отреагировали нервно". Об этом он заявил в кулуарах после заседания правительства, передает корреспондент Today.kz.



"Понятно, что в первый торговый день после санкций, они 6 апреля были объявлены, достаточно нервно рынок отреагировал, значительно уронил свои акции. Поэтому мы видим и значительную коррекцию российского рубля", — отметил он.

По словам Сулейменова, нужно переждать несколько дней, чтобы узнать о влиянии изменения курса в соседствующей стране.



"Для того, чтобы оценивать влияние на нашу экономику, надо посмотреть, каким образом это будет развиваться в течение пары-тройки дней, потому что отреагировали рынки достаточно нервно, особенно, когда это связано с политизацией некоторых вопросов. Я предлагаю, надо посмотреть, как будет в Россия развиваться ситуация. Если же рубль будет ослабляться, и это примет системный характер, тогда определенный эффект мы почувствуем", — отметил он.



Пока что, по информации министра, первая реакция рынка, которая уже отразилась на небольшом изменении курса тенге, является "психологической и субъективной".



Напомним, средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 324 тенге.