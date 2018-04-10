Как падение рубля может повлиять на тенге, рассказал Тимур Сулейменов

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал, что после введения санкций в отношении России и падения рубля "рынки отреагировали нервно". Об этом он заявил в кулуарах после заседания правительства, передает корреспондент Today.kz.
"Понятно, что в первый торговый день после санкций, они 6 апреля были объявлены, достаточно нервно рынок отреагировал, значительно уронил свои акции. Поэтому мы видим и значительную коррекцию российского рубля", — отметил он. По словам Сулейменова, нужно переждать несколько дней, чтобы узнать о влиянии изменения курса в соседствующей стране.
"Для того, чтобы оценивать влияние на нашу экономику, надо посмотреть, каким образом это будет развиваться в течение пары-тройки дней, потому что отреагировали рынки достаточно нервно, особенно, когда это связано с политизацией некоторых вопросов. Я предлагаю, надо посмотреть, как будет в Россия развиваться ситуация. Если же рубль будет ослабляться, и это примет системный характер, тогда определенный эффект мы почувствуем", — отметил он.
Пока что, по информации министра, первая реакция рынка, которая уже отразилась на небольшом изменении курса тенге, является "психологической и субъективной".
Напомним, средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 324 тенге.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.