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Как падение рубля может повлиять на тенге, рассказал Тимур Сулейменов

Просмотров:437 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Как падение рубля может повлиять на тенге, рассказал Тимур Сулейменов
Иллюстративное фото
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал, что после введения санкций в отношении России и падения рубля "рынки отреагировали нервно". Об этом он заявил в кулуарах после заседания правительства, передает корреспондент Today.kz.

"Понятно, что в первый торговый день после санкций, они 6 апреля были объявлены, достаточно нервно рынок отреагировал, значительно уронил свои акции. Поэтому мы видим и значительную коррекцию российского рубля", — отметил он.
По словам Сулейменова, нужно переждать несколько дней, чтобы узнать о влиянии изменения курса в соседствующей стране.

"Для того, чтобы оценивать влияние на нашу экономику, надо посмотреть, каким образом это будет развиваться в течение пары-тройки дней, потому что отреагировали рынки достаточно нервно, особенно, когда это связано с политизацией некоторых вопросов. Я предлагаю, надо посмотреть, как будет в Россия развиваться ситуация. Если же рубль будет ослабляться, и это примет системный характер, тогда определенный эффект мы почувствуем", — отметил он.

Пока что, по информации министра, первая реакция рынка, которая уже отразилась на небольшом изменении курса тенге, является "психологической и субъективной".

Напомним, средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 324 тенге.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:53
Ну какая у нас может быть независимость, если мы вертимся как флюгер во все стороны? И вашим, и нашим, всем хотим угодить, понравиться, но и заодно поиметь за свою лояльность, дружбу продаём за деньги, на санкциях хотим навариться. Как замечательно сказал вчера один министр, "мы с теми кто на данный момент сильнее".
 
-2
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 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 12:51
Санкции вводят против России,а тенге падает у нас)))Мы вообще имеем хоть какую-то независимость от кого-то и от чего-то?))))
 
 

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