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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мы не заинтересованы, чтобы Telegram был заблокирован - Абаев

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 12:53
Мы не заинтересованы, чтобы Telegram был заблокирован - Абаев
Фото ©РИА Новости
Министерство информации и коммуникаций не заинтересовано в блокировке набирающего популярность мессенджера Telegram. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Министерство информации и коммуникаций обязано предпринять все необходимые меры для (исполнения - прим. автора) решения суда. В этой связи соответствующие уведомления, в том числе и администрации Telegram, были направлены. Работа в этом направлении ведется, мы не заинтересованы в том, чтобы такой набирающий популярность мессенджер, как Telegram, был заблокирован в Казахстане", - сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что настроен оптимистично.

Напомним, власти Казахстана могут ограничить работу Telegram на территории страны, если не будет исполнено решение суда об удалении из каналов мессенджера материалов запрещенного движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

Ранее Абаев рассказал, что руководство мессенджера Telegram предпринимает "шаги навстречу" при решении вопроса о блокировке групп организации ДВК.

Отметим, что администрациями интернет-ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники" уже были приняты меры по ограничению доступа пользователей с территории Казахстана к указанным материалам. Также по состоянию на 3 апреля материалы и группа ДВК частично удалены на интернет-ресурсах Instagram, YouTube и в мессенджере Telegram.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:47
Telegrammga bizge tukirgeni bar. Biz ony sondiremiz be, alde, sondirmeimiz be, ogan yeshtene bolmaidy.
 
 

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