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Полицейские не смогут бесследно удалять штрафы в Казахстане - Мусин

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 13:55
Полицейские не смогут бесследно удалять штрафы в Казахстане - Мусин
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Полицейские не смогут удалять штрафы в Казахстане. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.

"На прошлой неделе поездил по регионам и ознакомился с внедряемыми нами проектами на местах. Везде разные практики: где-то хорошо, где-то плохо. Где-то акимы обеспечивают полную поддержку, где-то только планируют. (...) Сейчас каждая система фото-, видеофиксации (а их как минимум шесть разновидностей) сама отдельно в себе хранит информацию, с каких камер какие штрафы на какие машины были зафиксированы, и неизвестно, по каким причинам какие штрафы были наложены, а какие удалены. А если все будут интегрированы с ЕРАП, уполномоченные сотрудники органов не смогут как минимум бесследно удалять штрафы. А надзорный орган сможет, не выходя из кабинета, с помощью системы ЕРАП надзирать за законностью", - написал он.

По словам Мусина, в целом Единый реестр административных производств (ЕРАП) заработал. В лидерах Алматы и Астана. Также он отмечает Тараз.

"Уже свыше 60 тысяч протоколов наложено с использованием планшетов. На данный момент в системе Единый реестр административных производств видно, что в марте вынесено 13 213 предписаний на сумму 175 403 865 тенге штрафов, зафиксированных системой "Сергек". Это немало, и гораздо больше, чем штрафы, выписываемые в прошлых годах", - добавил Мусин.

Он подчеркнул, что суть ЕРАП кроется в использовании системы службами охраны порядка.

"Это не только планшеты, камеры и штрафы, это изменение парадигмы мышления этих служб для эффективного использования этих шести тысяч камер, расставляемых не только на дорогах, но и во дворах. Ведь с появлением умных систем каждая служба должна переосмыслить свою деятельность и перестроиться. P.S. По ЦОНам тоже было много критики, а сейчас уже паспортные столы и БТИ все забыли. Поэтому и с волокитой со штрафами скоро тоже будет покончено. Вся критика принимается и положительно влияет на развитие проектов", - заключил Мусин.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 14:59
Такое ощущение,что председатель и иже с ними радуются,что штрафов собирается все больше и больше и это достижение!И ни слова,что правонарушений становится меньше.Очевидно,что им выгодно больше нарушений зафиксировать,чтобы наполнить бюджет.
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 14:49
Yendi baiagydan beri istemeisiz be osyny. Aqsha jelinip bitti goi
 
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Don Quixote (Посетители) Сегодня, 14:11
Ну наконец-то закроют эту коррупционную кормушку,

Без соблюдения принципа неотвратимости наказания и равенства всех перед законом не добиться справедливости
 
 

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