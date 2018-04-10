Полицейские не смогут бесследно удалять штрафы в Казахстане - Мусин

Полицейские не смогут удалять штрафы в Казахстане. Об этом написал на своей странице в Facebook председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин, передает Tengrinews.kz.



"На прошлой неделе поездил по регионам и ознакомился с внедряемыми нами проектами на местах. Везде разные практики: где-то хорошо, где-то плохо. Где-то акимы обеспечивают полную поддержку, где-то только планируют. (...) Сейчас каждая система фото-, видеофиксации (а их как минимум шесть разновидностей) сама отдельно в себе хранит информацию, с каких камер какие штрафы на какие машины были зафиксированы, и неизвестно, по каким причинам какие штрафы были наложены, а какие удалены. А если все будут интегрированы с ЕРАП, уполномоченные сотрудники органов не смогут как минимум бесследно удалять штрафы. А надзорный орган сможет, не выходя из кабинета, с помощью системы ЕРАП надзирать за законностью", - написал он.



По словам Мусина, в целом Единый реестр административных производств (ЕРАП) заработал. В лидерах Алматы и Астана. Также он отмечает Тараз.



"Уже свыше 60 тысяч протоколов наложено с использованием планшетов. На данный момент в системе Единый реестр административных производств видно, что в марте вынесено 13 213 предписаний на сумму 175 403 865 тенге штрафов, зафиксированных системой "Сергек". Это немало, и гораздо больше, чем штрафы, выписываемые в прошлых годах", - добавил Мусин.



Он подчеркнул, что суть ЕРАП кроется в использовании системы службами охраны порядка.



"Это не только планшеты, камеры и штрафы, это изменение парадигмы мышления этих служб для эффективного использования этих шести тысяч камер, расставляемых не только на дорогах, но и во дворах. Ведь с появлением умных систем каждая служба должна переосмыслить свою деятельность и перестроиться. P.S. По ЦОНам тоже было много критики, а сейчас уже паспортные столы и БТИ все забыли. Поэтому и с волокитой со штрафами скоро тоже будет покончено. Вся критика принимается и положительно влияет на развитие проектов", - заключил Мусин.