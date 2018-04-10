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Генпрокуратура РК и ФБР вернули похищенные 2,7 миллиона долларов

Просмотров:265 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Генпрокуратура РК и ФБР вернули похищенные 2,7 миллиона долларов
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
В Генеральной прокуратуре сообщили о возврате похищенных 2,7 миллиона долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.

Сообщается, что Генеральной прокуратурой приняты меры по выдворению из США экс-сотрудника компании Samsung Electronics, подозреваемого в хищениях.

"Возвращение в страну бывшего сотрудника компании Наурузбаева Т.Ж., подозреваемого в хищении денежных средств компании на сумму более 4 миллионов долларов США стало возможным благодаря сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Федеральным бюро расследований Департамента юстиции США. В результате работы прокуратуры с американскими коллегами большая часть похищенных денежных средств (2,7 миллиона долларов США) возмещена потерпевшей стороне", - говорится в сообщении.

В конце прошлого года Наурузбаев был депортирован из США в Казахстан.

В феврале текущего года приговором Медеуского районного суда он признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере").
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • кукла
  • Сергей Владимиров
  • nadiuna
 Satuk (Посетители) Сегодня, 15:38
Нам всем радоваться или как? uhmylka
 
 

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