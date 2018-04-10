Генпрокуратура РК и ФБР вернули похищенные 2,7 миллиона долларов

В Генеральной прокуратуре сообщили о возврате похищенных 2,7 миллиона долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.
Сообщается, что Генеральной прокуратурой приняты меры по выдворению из США экс-сотрудника компании Samsung Electronics, подозреваемого в хищениях.
"Возвращение в страну бывшего сотрудника компании Наурузбаева Т.Ж., подозреваемого в хищении денежных средств компании на сумму более 4 миллионов долларов США стало возможным благодаря сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Федеральным бюро расследований Департамента юстиции США. В результате работы прокуратуры с американскими коллегами большая часть похищенных денежных средств (2,7 миллиона долларов США) возмещена потерпевшей стороне", - говорится в сообщении.
В конце прошлого года Наурузбаев был депортирован из США в Казахстан.
В феврале текущего года приговором Медеуского районного суда он признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса ("Мошенничество в особо крупном размере").
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