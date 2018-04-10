Повлияет ли остановка шымкентского НПЗ на обеспеченность ГСМ и бюджет

Первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов пояснил, что остановка на ремонт шымкентского НПЗ не окажет влияния на поступления в бюджет и обеспеченность страны ГСМ. Об этом он заявил во время презентации поправок в закон "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы", передает корреспондент Today.kz.



На капитальный ремонт нефтеперерабатывающий завод в Шымкенте остановился 10 апреля.



"Шымкентский НПЗ: остановка завода плановая, вопрос с "КазМунайГазом" проработан. Все под контролем министерства и "КазМунайГаза". Это никак не скажется на бюджете. Ремонт в этом году будет идти по плану. Остановка завода никак не скажется ни на бюджете, ни на обеспеченности ГСМ в республике", — заявил Махамбет Досмухамбетов депутатам, интересовавшимся последствиями остановки.



По словам Досмухамбетова, уже в мае завод "выйдет на свою мощность".